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बंगाल में अभी भी जारी जबरन वसूली, BJP अध्यक्ष समिक बोले- पार्टी के नेता ही शामिल

By Upendra Thapak
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पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्वीकार किया है कि राज्य में अभी भी जबरन वसूली का नेटवर्क चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े स्तर पर इसे रोकने का काम कर रही है, कुछ पार्टी के नेता ही इसमें शामिल हो रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

BJP President samik admits leaders are involved Suvendu Adhikari
समिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करीब दो महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसी बीच राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि इन दो महीनों के शासन के बाद भी राज्य से जबरन वसूली का सफाया पूरी तरह से नहीं हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया की पार्टी के ही कुछ नेता और कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए एक बेहतर वातावरण देना है।

कोलकाता के राजारहाट में IIT खड़गपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के बंगाल अध्यक्ष ने राज्य में निवेश को लेकर सरकार की योजनाओं पर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा सरकार को आए हुए केवल दो महीने ही हुए हैं। ऐसे में कई मुद्दे अभी भी हल किए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा, "अगर मैं अपनी पार्टी की ओर से यह कहूं कि हमने सब कुछ सही कर दिया है। राज्य में जबरन वसूली को खत्म कर दिया गया है, तो यह गलत होगा। कुछ गड़बड़ियां हैं। लोग सिंडिकेट के जरिए आसानी से पैसा कमाने के आदी हो गए हैं। राज्य में सत्ता बदलने से एक दम से सब कुछ नहीं बदल गया।"

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पार्टी का झंडा लेकर हर कारोबार में घुसने की कोशिश कर रहे लोग- समिक भट्टाचार्य

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने बंगाल में चली आ रही उस प्रवृत्ति का भी जिक्र किया, जिसमें सत्ता बदलने पर लोगों में पार्टी बदलने का रवैया देखा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद कई लोग कुछ ही घंटों को अंदर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, "कुछ लोग चार घंटे के भीतर ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए। बाकी कुछ लोगों की पुरानी दबी हुई इच्छाएं भी सत्ता में आने के बाद सामने आई हैं। हम पार्टी के भीतर ऐसे लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी ऐसे लोगों पर सख्ती से साथ पाबंदी लगा रहे हैं।" समिक भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।

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पुराने सिस्टम को बदलना ही हमारा मकसद-समिक भट्टाचार्य

भाजपा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल का समाज पूरी तरह से राजनीति से डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इस पुराने सिस्टम को बदलना होगा और इससे पार्टी की राजनीति को भी दूर रखना होगा। जब तक बंगाल हर क्षेत्र में राजनीतिक दखल वाले कल्चर से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक असरदार बदलाव नहीं देखने को मिल सकता।

भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार बनाने का सपना देखती है, जो लोगों की सरकार हो, जो लोगों के लिए काम करें, न कि सिर्फ भाजपा की सरकार हो।

अभी तक भाजपा को केवल आंशिक सफलता मिली है-समिक

भट्टाचार्य ने इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी को राज्य के राजनीतिक कल्चर को बदलने में काफी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार राज्य में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। जो डर मुक्त हो।कंपनी शुरू करने के लिए अब आप खुद ईंट, सीमेंट और रेत खरीद सकते हैं। अगर कोई आपके पास आता है, तो फोन का इस्तेमाल करें। वह या तो आपकी जगह से चला जाएगा या फिर जेल में होगा।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश के व्यापारियों को अगर किसी चीज से परेशानी है, तो वह सामने आकर उसका समाधान बताएं। गलतियों का विरोध करें, क्योंकि विरोध को दबाकर कोई सिस्टम नहीं चल सकता।

अंडा फेंकने के कल्चर पर भी समिक ने की बात

समिक भट्टाचार्य ने राज्य में चल रही अंडा फेंकने की कार्रवाई का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, "अभी जो बेवजह एग-थेरेपी (अंडा फेंकने की हरकत) दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उससे दूरी बनानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि यह कभी भी पलट भी सकती है। यह दूसरी तरफ भी गिर सकती है। सभी को यह समझना चाहिए कि जो सनातनी, अचानक से भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह सत्ता के प्रभाव से फायदे की उम्मीद पाले हुए हैं। उन्हें सावधान रहना चाहिए। यहां तक की सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अंडों की दिशा कभी भी बदल सकती है।"

आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती ममता सरकार के दौरान सिंडिकेट शासन बड़े स्तर पर काम करता था। भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। आखिरी विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ऐतिहासिक बहुमत हासिल करके सत्ता में आई, तो टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद कई पुराने कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लिए सत्ता के लालच में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद नेताओं ने भी इस बात पर ध्यान दिया। अब भी यह दावा किया जा रहा है कि बड़े स्तर पर टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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