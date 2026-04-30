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ममता बनर्जी ने बंगाल एग्जिट पोल्स पर उठाए सवाल, होर्मुज पर खामेनेई का नया बयान; टॉप-5 न्यूज

Apr 30, 2026 07:06 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने के बाद आने वाले एग्जिट पोल्स पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। वहीं टीएमसी को 100 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी राज्य में 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी।

ममता बनर्जी ने बंगाल एग्जिट पोल्स पर उठाए सवाल, होर्मुज पर खामेनेई का नया बयान; टॉप-5 न्यूज

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स इस बार भाजपा की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आंकड़ों के ऊपर सवाल उठाया है। दूसरी तरफ, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट का नया मैनेजमेंट खाड़ी देशों के लिए शांति,प्रगति और आर्थिक लाभ लेकर आएगा।

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ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स पर खड़े किए सवाल, कहा- 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी टीएमसी

पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन पोल्स में भाजपा को बढ़त लेते हुए दिखाया गया है। अब इन आंकड़ों के ऊपर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए भाजपा ऐसे एग्जिट पोल्स दिखा रही है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी चुनाव में 226 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पढ़ें पूरी खबर

होर्मुज के लिए नया चेप्टर ले रहा आकार, अमेरिका से युद्ध के बीच बोले ईरान के सुप्रीम लीडर

सीजफायर और युद्ध के बीच उलझे पश्चिम एशिया के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी देशों और होर्मुज के लिए एक नया चैप्टर आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस नए फैसले से खाड़ी देशों और ईरान को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि होर्मज के ऊपर ईरान पूरी पकड़ बनाकर रखे हुए है। फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की एक ही जगह है वह है समुद्र के नीचे। पढ़ें पूरी खबर

युद्ध में ईरान हुआ सफल; इजरायल के पूर्व वाइस NSA ने खोली अमेरिकी अभियान की पोल

पश्चिम एशिया में जारी संकट के खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। दोनों पक्षों के बीच मौजूद अविश्वास के बाद भी अब शांति के प्रयास जारी हैं। कोई भी पक्ष अब युद्ध को शुरू करने की तरफ नहीं देख रहा है। युद्ध के बंद होने और शांति के प्रयासों के बीच अब इस पूरे घटनाक्रम के परिणामों के बारे में बात हो रही है। इसी पर इजरायल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चक फ्रैलिइच का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका और ईरान अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहे, जबकि ईरान इन दोनों शक्तियों का सामना करने में सफल रहा। पढ़ें पूरी खबर…

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिया था आखिरी मौका, AAP बोली- भुगतने को तैयार

आम आदमी पार्टी (आप) इन दिनों जहां एक तरफ पार्टी में टूट के संकट से जूझ रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता अदालती लड़ाई में भी उलझे हैं। खुद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ बहिष्कार वाला सत्याग्रह छेड़ दिया है, जिसमें अब उनके अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक भी शामिल हो गए हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में बुधवार को इन नेताओं की ओर से ना तो कोई वकील पेश हुआ और ना ही इनकी ओर से कोई जवाब दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…

रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर समय सीमा हटाओ; SC ने केंद्र से कहा-कानून में करें बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी गर्भपात कराने के लिए कोई गर्भधारण अवधि संबंधी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ( CJI ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 30 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति वाले हालिया आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। पढ़ें पूरी खबर…

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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