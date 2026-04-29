बंगाल में TMC कंगाल, भाजपा पा रही बहुमत; मैट्रिज के Exit Poll में किसे कितनी सीटें

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इन राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी के जीत के आसार है

पश्चिम बंगाल में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। बुधवार को खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत मिल सकती है। मैट्रिज एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस इस बार 294 में से 125 से 140 सीटों पर सिमट सकती है, वहीं भाजपा 146 से 161 सीटें जीत कर सत्ता छीन सकती है।

दूसरे एग्जिट पोल के नतीजों में भी टीएमसी का किला ढहता नजर आ रहा है। पी मार्क एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा को बंगाल में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाते दिखा रहे हैं। इसके मुताबिक भाजपा बंगाल में 150 से 175 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी के महज 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है।

हालांकि पीपुल्स पल्स के आंकड़े थोड़े अलग हैं। इन आंकड़ों से टीएमसी को थोड़ी राहत मिल सकती है। पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी 177 से 187 सीटें जीत एक बार फिर सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 95 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस 1 से 3 सीट अपने नाम कर सकती है। अन्य एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को शून्य सीटों का ही अनुमान लगाया गया है।