2021 में फेल हुए थे दावे, अबकी बार बंगाल में BJP या TMC की सरकार? आज आएंगे EXIT पोल के नतीजे

पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच 'कांटे की टक्कर' का अनुमान लगाया था। लेकिन हकीकत कुछ और रहा।

West Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न होने जा रहा है। वोटिंग खत्म होते ही बांगाल में किसकी सरकार बनेगी? इसका जवाब ढूंढने में अब लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। 4 मई को मतों की गिनती होगी, लेकिन इससे पहले आज शाम ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आएंगे। बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी सर्वे के नतीजों की घोषणा विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। चुनावी माहौल को देखें तो इस साल एग्जिट पोल काफी रोचक साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में अधिकांश सर्वे एजेसियों के अनुमान गलत साबित हुए थे। इस कारण से इस चुनाव में उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, आज शाम 6:30 बजे के बाद सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। शाम को मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद से ही विभिन्न एजेंसियां अपने सर्वे के नतीजे पेश करना शुरू कर देंगी।

2021 में कैसा था एग्जिट पोल का अनुमान पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच 'कांटे की टक्कर' का अनुमान लगाया था। लेकिन हकीकत कुछ और रहा। 2021 के मुख्य एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो एबीपी न्यूज और सी-वोटर्स ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी। वहीं भाजपा को खाते में 109 से 121 का अनुमान लगाया था। डीबी लाइव ने बंगाल में टीएमसी के लिए 194 और भाजपा के लिए 73 सीटों का अनुमान लगाया था। इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया ने टीएमसी के लिए 130-56 सीटों का अनुमान लगाया था वहीं. भाजपा को बढ़त दिखाते हुए 134 से 160 सीटें एग्जिट पोल के नतीजों में दिया था। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों को मिलाते हुए 'पोल ऑफ पोल्स' ने टीएमसी को 156 और भाजपा को 121 सीटें दी थीं।

जब 2 मई 2021 को नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा 77 सीटों तक ही जा सकी। इसने एग्जिट पोल्स की सटीकता पर बड़े सवाल खड़े किए थे।

2021 के एग्जिट पोल के नतीजे:

सर्वे एजेंसी और मीडिया चैनल टीएमसी+ भाजपा+ लेफ्ट+ अन्य ABP News – C-Voter 152–164 109–121 14–25 – NK Digital Magazine 194 73 22 3 DB Live 154–169 94–109 24–34 0–1 Drishtibhongi 174 103 15 2 Ground Zero Research 154–186 96–124 6–14 2–3 IPSOS 158 115 19 – Today's Chanakya 169–191 97–119 0–8 0–3 ETG Research 164–176 105–115 10–15 0–1 P-MARQ 152–172 112–132 10–20 – NEWSX – Polstrat 152–162 115–125 16–26 – TV9 Bharatvarsh – Polstrat' 142–152 125–135 16–26 – India Today – Axis-My-India 130–156 134–160 0–2 0–1 India TV – Peoples Pulse 64–88 173–192 7–12 – Jan-Ki-Baat 104–121 162–185 3–9 – Priyo Bandhu Media 82 187 22 1 Arambagh TV 84–119 159–192 11–20 – Sudarshan News 97–104 170–180 6–10 1–3 The Enigmous 188 91 13 0 Ekhon Biswa Bangla Sangbad 217 63 10±2 2 FAM Community 181 99 11 1 औसत 143–155 121–134 12–17 1