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2021 में फेल हुए थे दावे, अबकी बार बंगाल में BJP या TMC की सरकार? आज आएंगे EXIT पोल के नतीजे

Apr 29, 2026 11:18 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच 'कांटे की टक्कर' का अनुमान लगाया था। लेकिन हकीकत कुछ और रहा।

2021 में फेल हुए थे दावे, अबकी बार बंगाल में BJP या TMC की सरकार? आज आएंगे EXIT पोल के नतीजे

West Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न होने जा रहा है। वोटिंग खत्म होते ही बांगाल में किसकी सरकार बनेगी? इसका जवाब ढूंढने में अब लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। 4 मई को मतों की गिनती होगी, लेकिन इससे पहले आज शाम ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आएंगे। बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी सर्वे के नतीजों की घोषणा विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। चुनावी माहौल को देखें तो इस साल एग्जिट पोल काफी रोचक साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में अधिकांश सर्वे एजेसियों के अनुमान गलत साबित हुए थे। इस कारण से इस चुनाव में उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, आज शाम 6:30 बजे के बाद सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। शाम को मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद से ही विभिन्न एजेंसियां अपने सर्वे के नतीजे पेश करना शुरू कर देंगी।

2021 में कैसा था एग्जिट पोल का अनुमान

पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच 'कांटे की टक्कर' का अनुमान लगाया था। लेकिन हकीकत कुछ और रहा। 2021 के मुख्य एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो एबीपी न्यूज और सी-वोटर्स ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी। वहीं भाजपा को खाते में 109 से 121 का अनुमान लगाया था। डीबी लाइव ने बंगाल में टीएमसी के लिए 194 और भाजपा के लिए 73 सीटों का अनुमान लगाया था। इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया ने टीएमसी के लिए 130-56 सीटों का अनुमान लगाया था वहीं. भाजपा को बढ़त दिखाते हुए 134 से 160 सीटें एग्जिट पोल के नतीजों में दिया था। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों को मिलाते हुए 'पोल ऑफ पोल्स' ने टीएमसी को 156 और भाजपा को 121 सीटें दी थीं।

जब 2 मई 2021 को नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा 77 सीटों तक ही जा सकी। इसने एग्जिट पोल्स की सटीकता पर बड़े सवाल खड़े किए थे।

2021 के एग्जिट पोल के नतीजे:

सर्वे एजेंसी और मीडिया चैनल
टीएमसी+भाजपा+लेफ्ट+अन्य
ABP News – C-Voter152–164109–12114–25
NK Digital Magazine19473223
DB Live154–16994–10924–340–1
Drishtibhongi174103152
Ground Zero Research154–18696–1246–142–3
IPSOS15811519
Today's Chanakya169–19197–1190–80–3
ETG Research164–176105–11510–150–1
P-MARQ152–172112–13210–20
NEWSX – Polstrat152–162115–12516–26
TV9 Bharatvarsh – Polstrat'142–152125–13516–26
India Today – Axis-My-India130–156134–1600–20–1
India TV – Peoples Pulse64–88173–1927–12
Jan-Ki-Baat104–121162–1853–9
Priyo Bandhu Media82187221
Arambagh TV84–119159–19211–20
Sudarshan News97–104170–1806–101–3
The Enigmous18891130
Ekhon Biswa Bangla Sangbad2176310±22
FAM Community18199111
औसत143–155121–13412–171

बंगाल में क्यों फेल हुए थे एग्जिट पोल?

अक्सर देखा गया है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में में साइलेंट वोटर की संख्या अधिक होती है। वहां सर्वे एजेंसियां मतदाताओं के मन को पढ़ने में चूक जाती हैं। 2026 के चुनावों में भी मतदाता सूची से भारी संख्या में नाम काटे जाने और 'आरजी कर' जैसी घटनाओं के कारण चुनावी समीकरण काफी जटिल हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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