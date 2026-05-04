'मुस्लिम बूथों पर कैसे पिछड़ गई TMC'… नतीजे देख बोलीं ममता की प्रत्याशी, EVM पर फोड़ा ठीकरा

'मुस्लिम बूथों पर कैसे पिछड़ गई TMC'… नतीजे देख बोलीं ममता की प्रत्याशी, EVM पर फोड़ा ठीकरा
तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने चुनाव परिणाम को लेकर हैरानी जताई है। ठाकुर ने कहा है कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पिछड़ना संभव नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैकिंग का भी शक जताया है।
पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है। टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी बहुतम से काफी आगे चल रही है। बीजेपी अब बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है, जो राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी।
ममता बनर्जी की सियासत युवा, मुस्लिम और महिला के इर्द-गिर्द घूमती रही है है मगर इसबार टीएमसी को मुस्लिम वोटरों का साथ मिलता नहीं दिखा। पार्टी पिछली बार जिन मुस्लिम बहुल सीटों में पर एकतरफा जीती थी इसबार वहां पीछे रह गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपनी आक्रामक राजनीति और जमीनी पकड़ के लिए जानी जाती हैं, इस बार अपनी पारंपरिक सीटों पर भी कड़े संघर्ष का सामना किया।
चुनाव परिणाम को लेकर हैरानी जताई
इस बीच तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने चुनाव परिणाम को लेकर हैरानी जताई है। ठाकुर ने कहा है कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पिछड़ना संभव नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैकिंग का भी शक जताया है।
ईवीएम हैंकिग पर शक जताया
मधुपर्णा ठाकुर ने कहा 'ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक का रिस्पांस है मैंने तो डोर-टू-डोर किया है। जैसे बागदा में लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था उसका जवाब ये नहीं है। मैंने जहां पर ब्रिज बनाया वहां पर मुस्लिम बूथ में नुकसान हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है?'
टीएमसी उम्मीदवार ने आगे कहा ‘इसका जवाब बहुत गलत चीज हुआ है। मुझे तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि ईवीएम हैक हुआ है। हम इस चीज (रिजल्ट) पर भरोसा नहीं करते हैं तो इसका हम बाद में जाकर स्टेर लेने वाले हैं। जिस तरह बीजेपी हर एक प्वाइंट पर मतलब जहां पर मुस्लिम बूथ हैं वहां पर टीएमसी नुकसान में जा रही है। हिस्ट्री में कभी संभव नहीं हुआ इसबार हो रहा है।’
ऐतिहासिक बढ़त के पीछे कई प्रमुख कारण
बीजेपी की इस ऐतिहासिक बढ़त के पीछे कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, विकास की नई उम्मीद। टीएमसी को अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है, वहीं बीजेपी के सामने अब चुनौती होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार पिछली बार टीएमसी को 213 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी।
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