‘अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, मगर TMC दोबारा नहीं आएगी’; एक्टर ने शेयर किया वीडियो

समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'TMC जाने वाला था। यह काल के कपाल पर लिखा गया था और इसे कैसे आप टाल सकते हैं। आसमान जमीन पर आ सकता है। समुद्र आसमान पर चढ़ सकता है। अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल खिल सकते हैं।'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आते ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के एक ऐसा ही बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस जाने वाला था। यह काल के कपाल पर लिखा गया था और इसे कैसे आप टाल सकते हैं। आसमान जमीन पर आ सकता है। समुद्र आसमान पर चढ़ सकता है। अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल खिल सकते हैं मगर तृणमूल कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने का सवाल ही नहीं है। जो होना था, वो हो गया।'

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी समिक भट्टाचार्य के इस बयान को शेयर किया है। उन्होंने इस पर मजेदार अंदाज में लिखा, 'अरे भैया जी! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है! क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं! मौजूदा हालात में जन्मों तक नहीं चाहूंगा! जय श्री राम!' पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर समिक भट्टाचार्य ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह चुनाव के बाद हिंसा करने वालों के खिलाफ उनके राजनीतिक संबंध की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई करे।

चुनाव के बाद हिंसा पर क्या बोले समिक भट्टाचार्य विधाननगर स्थित पार्टी कार्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भाजपा का कोई भी सदस्य हिंसा में शामिल पाया जाता है, तो हमें उसे पार्टी से निकाल देंगे।' प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से अपील की कि हिंसा की घटनाएं जहां भी सामने आएं, वहां त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए।