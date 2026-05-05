‘अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, मगर TMC दोबारा नहीं आएगी’; एक्टर ने शेयर किया वीडियो
समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'TMC जाने वाला था। यह काल के कपाल पर लिखा गया था और इसे कैसे आप टाल सकते हैं। आसमान जमीन पर आ सकता है। समुद्र आसमान पर चढ़ सकता है। अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल खिल सकते हैं।'
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आते ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के एक ऐसा ही बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस जाने वाला था। यह काल के कपाल पर लिखा गया था और इसे कैसे आप टाल सकते हैं। आसमान जमीन पर आ सकता है। समुद्र आसमान पर चढ़ सकता है। अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल खिल सकते हैं मगर तृणमूल कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने का सवाल ही नहीं है। जो होना था, वो हो गया।'
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी समिक भट्टाचार्य के इस बयान को शेयर किया है। उन्होंने इस पर मजेदार अंदाज में लिखा, 'अरे भैया जी! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है! क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं! मौजूदा हालात में जन्मों तक नहीं चाहूंगा! जय श्री राम!' पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर समिक भट्टाचार्य ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह चुनाव के बाद हिंसा करने वालों के खिलाफ उनके राजनीतिक संबंध की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई करे।
चुनाव के बाद हिंसा पर क्या बोले समिक भट्टाचार्य
विधाननगर स्थित पार्टी कार्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भाजपा का कोई भी सदस्य हिंसा में शामिल पाया जाता है, तो हमें उसे पार्टी से निकाल देंगे।' प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से अपील की कि हिंसा की घटनाएं जहां भी सामने आएं, वहां त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए।
समिक भट्टाचार्य ने पार्टी को जबरदस्त जनादेश देने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने उन प्रवासी श्रमिकों के प्रति खास तौर पर आभार जताया, जो चुनौतियों के बावजूद वोट डालने के लिए बंगाल आए। मंगलवार को भाजपा के विधाननगर कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों और राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में नतीजों की घोषणा के बाद हिंसा की संभावित घटनाओं को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई। भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने और जीत के जश्न को हिंसक न होने देने की अपील भी की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें