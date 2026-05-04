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बंगाल की भाजपा सरकार का पहला फैसला क्या होगा, PM मोदी ने बता दिया; पेश किया विजन

May 04, 2026 07:57 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद पहला बड़ा संकेत देते हुए राज्य के भविष्य का रोडमैप साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल अब विकास, विश्वास और उम्मीद की नई यात्रा पर निकल पड़ा है।

बंगाल की भाजपा सरकार का पहला फैसला क्या होगा, PM मोदी ने बता दिया; पेश किया विजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद पहला बड़ा संकेत देते हुए राज्य के भविष्य का रोडमैप साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल अब विकास, विश्वास और उम्मीद की नई यात्रा पर निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने हर बंगालवासी को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार दिन-रात काम करके राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा, युवाओं को भरपूर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इससे राज्य से पलायन पर पूरी तरह रोक लगेगी।

पहला कैबिनेट फैसला होगा ऐतिहासिक

पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी जाएगी, जिससे लाखों परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही राज्य में घुसपैठ और अवैध प्रवास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी सख्त आश्वासन दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का नया भविष्य अब शुरू हो चुका है, जहां विकास की गति तेज होगी, कानून का राज स्थापित होगा और हर नागरिक को समृद्धि और सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।

बंगाल में अब भय की नहीं, भविष्य की राजनीति

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सभी राजनीतिक दलों से राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही हिंसा ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया है। अब समय आ गया है कि बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव और भविष्य की राजनीति की जाए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भय की नहीं, भविष्य की राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे वोट के भेदभाव से ऊपर उठकर पूरे बंगाल की सेवा करें और हिंसा के चक्र को तोड़ दें।

बंगाल चुनाव ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहले जहां चुनावी हिंसा और डर की खबरें आती थीं, इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार चुनावी हिंसा में किसी निर्दोष की जान नहीं गई। उन्होंने कहा कि इस बार बंदूक की आवाज नहीं, जनता की आवाज गूंजी है। पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया और कहा कि बंगाल में अब डर का माहौल समाप्त हो रहा है और लोकतंत्र की ताकत मजबूती से स्थापित हो रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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