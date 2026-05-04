बंगाल में जिस समुदाय पर PM मोदी का रहा फोकस, वहां रुझानों में पिछड़ रही भाजपा
पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय हमेशा से चुनावी केंद्र में रहे हैं। राज्य में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जो मतुआ बहुल हैं, जबकि करीब 60 सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। इस समुदाय की आबादी राज्य में करीब 17-18% है।
पश्चिम बंगाल में आज (सोमवार, 4 मई को) हो रही वोटों की गिनती में ताजा रुझान मिलने तक मतुआ समुदाय बहुल 11 विधानसभा सीटों में भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। 9.50 बजे तक 7 सीटों पर आए रुझानों के मुताबिक, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़ा उलटफेर करते हुए 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। यह बड़ा उलटफेर दिखता है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों यानी 2021 के चुनावों में 11 सीटों में से भाजपा ने 10 पर जीत दर्ज की थी, जबकि टीएमसी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय (Matua Community) एक अत्यंत निर्णायक अनुसूचित जाति वोट बैंक है। ऐसा माना जाता है कि इस समुदाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा प्रभाव है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी इस समुदाय पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। पीएम अक्सर अपने बंगाल दौरे पर इस समुदाय के नेताओं से मिलते रहे हैं और वहां की मंदिर जाते रहे हैं लेकिन ताजा रुझान भाजपा को झटका दे रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल चुनावों के दौरान 26 अप्रैल को ठाकुरनगर में मतुआ महासंघ के मुख्य मंदिर, 'ठाकुरबाड़ी' में पूजा-अर्चना की थी, जो समुदाय के धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह यात्रा उनकी प्रत्यक्ष पहुंच को दिखाती है।
11 सीटें मतुआ बहुल
बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय हमेशा से चुनावी केंद्र में रहे हैं। राज्य में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जो मतुआ बहुल हैं, जबकि करीब 60 सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। इस समुदाय की आबादी राज्य में करीब 17-18% है। इनका संकेद्रण मुख्यत:उत्तर 24 परगना, नदिया, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और दिनाजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। 2026 के चुनावों में बोंगांव और रानीघाट जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जहाँ नागरिकता (CAA/SIR) के मुद्दे के कारण भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए ये वोट महत्वपूर्ण हो गए हैं।
पीएम मोदी ने दी थी गारंटी
हालांकि, पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देने की "गारंटी" दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतुआ समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे भारत के सम्मानजनक नागरिक हैं और उन्हें स्थायी पता मिलेगा। मतुआ समुदाय बहुल जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें उत्तर 24 परगना जिले की बंगगाँव दक्षिण, बंगगाँव उत्तर, गायघाटा, बागदा, और स्वरूपनगर शामिल हैं, जबकि नदिया जिले के तहत कृष्णगंज, रानीघाट उत्तर पुरबा, हरिणघाटा प्रमुख हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।