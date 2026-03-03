Hindustan Hindi News
होली के बाद चुनावी रंग की तैयारी, इस राज्य से शुरुआत; बंगाल में 7 राउंड में वोटिंग

Mar 03, 2026 11:58 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तमिलनाडु में 10 मई तक नई सरकार गठित हो जानी चाहिए। ऐसी ही डेडलाइन असम के लिए भी है, जहां 20 मई तक का वक्त है और पुदुचेरी में 15 जून तक की डेडलाइन है। इस लिहाज से चुनाव आयोग के लिए सभी 5 राज्य अहम हैं, लेकिन बंगाल में SIR के चलते थोड़ा वक्त लेना पड़ रहा है।

होली का त्योहार बीतने के बाद चुनाव आयोग मार्च के मध्य तक राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है और उस पर विवाद भी जारी है। ऐसे में आयोग की ओर से पहले तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। इनका ऐलान भी मार्च के मध्य तक किया जा सकता है। वहीं इसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इस राज्य में अकसर चुनावी हिंसा की आशंका रहती है। ऐसे में चरण इस बार भी अधिक रहेंगे। 2021 में यहां 8 राउंड में वोटिंग कराई गई थी।

तब कोरोना भी था और सुरक्षा बलों का मूवमेंट भी कठिन रहता है। ऐसी स्थिति में इलेक्शन 8 राउंड में हुए थे, लेकिन इस बार पूरी संभावना कि राउंड कुछ कम किए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 5 चरणों से कम में मतदान कराया जाना तो संभव ही नहीं है। इससे पहले 2016 में राज्य में 6 चरणों में मतदान कराया गया था। इस बार कोरोना जैसी मुश्किल नहीं है, लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किसी भी तरह की सुरक्षा में ढिलाई नहीं चाहेगा। राज्य में करीब 60 लाख वोटरों के नाम भी लिस्ट से काटे की जाने की चर्चा है।

बंगाल चुनाव के नतीजे 2021 में 2 मई को आए थे और 7 मई तक नई सरकार गठन होना है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मार्च के आखिर तक ही कभी भी बंगाल में चुनावों का ऐलान हो सकता है। केरल में विधानसभा का कार्यकाल 23 मई तक है। इसलिए वहां भी बंगाल के साथ ही इलेक्शन कराए जा सकते हैं। फिलहाल तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी के चुनाव का ऐलान पहले हो सकता है। इस तरह 2026 में 5 राज्यों का चुनाव जल्दी होने वाला है। उससे पहले देश के 10 राज्यों की 37 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है।

