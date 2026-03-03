होली के बाद चुनावी रंग की तैयारी, इस राज्य से शुरुआत; बंगाल में 7 राउंड में वोटिंग
तमिलनाडु में 10 मई तक नई सरकार गठित हो जानी चाहिए। ऐसी ही डेडलाइन असम के लिए भी है, जहां 20 मई तक का वक्त है और पुदुचेरी में 15 जून तक की डेडलाइन है। इस लिहाज से चुनाव आयोग के लिए सभी 5 राज्य अहम हैं, लेकिन बंगाल में SIR के चलते थोड़ा वक्त लेना पड़ रहा है।
होली का त्योहार बीतने के बाद चुनाव आयोग मार्च के मध्य तक राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है और उस पर विवाद भी जारी है। ऐसे में आयोग की ओर से पहले तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। इनका ऐलान भी मार्च के मध्य तक किया जा सकता है। वहीं इसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इस राज्य में अकसर चुनावी हिंसा की आशंका रहती है। ऐसे में चरण इस बार भी अधिक रहेंगे। 2021 में यहां 8 राउंड में वोटिंग कराई गई थी।
तब कोरोना भी था और सुरक्षा बलों का मूवमेंट भी कठिन रहता है। ऐसी स्थिति में इलेक्शन 8 राउंड में हुए थे, लेकिन इस बार पूरी संभावना कि राउंड कुछ कम किए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 5 चरणों से कम में मतदान कराया जाना तो संभव ही नहीं है। इससे पहले 2016 में राज्य में 6 चरणों में मतदान कराया गया था। इस बार कोरोना जैसी मुश्किल नहीं है, लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किसी भी तरह की सुरक्षा में ढिलाई नहीं चाहेगा। राज्य में करीब 60 लाख वोटरों के नाम भी लिस्ट से काटे की जाने की चर्चा है।
बंगाल चुनाव के नतीजे 2021 में 2 मई को आए थे और 7 मई तक नई सरकार गठन होना है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मार्च के आखिर तक ही कभी भी बंगाल में चुनावों का ऐलान हो सकता है। केरल में विधानसभा का कार्यकाल 23 मई तक है। इसलिए वहां भी बंगाल के साथ ही इलेक्शन कराए जा सकते हैं। फिलहाल तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी के चुनाव का ऐलान पहले हो सकता है। इस तरह 2026 में 5 राज्यों का चुनाव जल्दी होने वाला है। उससे पहले देश के 10 राज्यों की 37 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है।
तमिलनाडु में 10 मई तक नई सरकार गठित हो जानी चाहिए। ऐसी ही डेडलाइन असम की है, जहां 20 मई तक का वक्त है और पुदुचेरी में 15 जून तक की डेडलाइन है। इस लिहाज से चुनाव आयोग के लिए सभी 5 राज्य अहम हैं, लेकिन बंगाल में SIR के चलते थोड़ा वक्त लेना पड़ रहा है। लेकिन जब ऐलान होगा तो चुनाव टाइट शेड्यूल में ही करा लिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी का दौरा किया था और वहां पर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें