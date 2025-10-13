दुर्गापुर गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता के परिवार से आज मिलेगा महिला आयोग
शोभना मोहंती ने एएनआई को बताया, ‘हम पीड़िता की सेहत की जांच करेंगे और उसके माता-पिता से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, उसकी मानसिक स्थिति और जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जाएगी।’
पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तीन लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत ने रविवार को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पीड़िता एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा है और यह घटना शुक्रवार रात को हुई थी। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है। इस बीच, ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम सोमवार को दुर्गापुर का दौरा करेगी और पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगी। टीम पीड़िता के इलाज और जांच के बारे में जानकारी लेने के बाद ओडिशा सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
शोभना मोहंती ने एएनआई को बताया, 'हम पीड़िता की सेहत की जांच करेंगे और उसके माता-पिता से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, उसकी मानसिक स्थिति और जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेंगे। यह तीन सदस्यीय टीम है। हम मामले को तेजी से निपटाने बारे में भी पूछताछ करेंगे।' उन्होंने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लड़की के पिता और प्रशासन से बात की है।
राज्य महिला आयोग की टीम सक्रिय
ओडिशा राज्य महिला आयोग की वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी और सलाहकार बिजियानी सिंह का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से मिल सकती है और मेडिकल छात्रा को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। सिंह ने कहा, 'हम उसकी सेहत और चल रही जांच के बारे में पूछताछ करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे उचित चिकित्सा उपचार मिले। हम पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'