बंगाल DGP नियुक्ति पर रार, UPSC ने ममता सरकार की लौटाई लिस्ट; अब सुप्रीम कोर्ट ही सहारा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की पुलिस व्यवस्था पर एक गंभीर प्रशासनिक और कानूनी संकट छा गया है। राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया है…

Jan 06, 2026 07:57 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की पुलिस व्यवस्था पर एक गंभीर प्रशासनिक और कानूनी संकट छा गया है। राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, UPSC ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस पद के लिए प्रस्तावित नामों की सूची पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और प्रस्ताव वापस लौटाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करें। 31 दिसंबर 2025 को आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में 'असामान्य और अस्पष्ट विलंब' किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यूपीएससी ने कहा कि वह आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है और राज्य को उचित निर्देशों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने की सलाह दी।

यूपीएससी के पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में डीजीपी का पद 28 दिसंबर 2023 को रिक्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले यूपीएससी को योग्य अधिकारियों का एक पैनल भेजना आवश्यक था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि सभी राज्य पुलिस महानिदेशक की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले अपेक्षित रिक्ति को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग को अपने प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार को सितंबर 2023 तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर देना चाहिए था। हालांकि, यूपीएससी ने बताया कि राज्य सरकार समय सीमा का पालन करने में विफल रही और उसने लगभग डेढ़ साल बाद, जुलाई 2025 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस देरी के बावजूद आयोग ने 30 अक्टूबर 2025 को पैनल में शामिल करने वाली समिति की बैठक बुलाई। हालांकि, विलंबित प्रस्तुति के कारण समिति के सदस्यों के बीच रिक्ति की वास्तविक तिथि और पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया की कानूनी वैधता को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। इस अनिश्चितता का सामना करते हुए यूपीएससी ने भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय मांगी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला जो यूपीएससी को इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने और यह मानकर आगे बढ़ने का अधिकार देता हो कि कोई अनियमितता हुई ही नहीं है, और डीजीपी के एक पैनल की सिफारिश कर दे। पश्चिम बंगाल राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने से गंभीर विसंगतियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि रिक्तियों की विलंबित रिपोर्टिंग से वैध उम्मीदवारों को पैनल में शामिल होने के विचार से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी कठिनाई की स्थिति में राज्य सरकार को पहले सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए था।

गौरतलब है कि वर्तमान डीजीपी राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई के आसपास होने वाले हैं। ऐसे में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह प्रशासनिक गतिरोध राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डेढ़ साल की देरी को कैसे उचित ठहराती है और क्या उसे सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल पाती है।

