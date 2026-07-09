बंगाल में बीच सड़क खूनी खेल: पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, फिर खुद की जान लेने चला और...
बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर बीच सड़क पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी ने उसी चाकू से खुद को गोदकर आत्महत्या की कोशिश की।
पश्चिम बंगाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर 24 परगना जिले के सोदेपुर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर बीच सड़क वार कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने बीच सड़क चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद आरोपी ने उसी खूनी चाकू से अपने पेट में वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की। मृतका की पहचान गीता दास के रूप में हुई है, जबकि आरोपी सुभाष दास है। वह उत्तर 24 परगना के नाजत इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों ने कुछ साल पहले ही शादी की थी, लेकिन गीता के परिवार वालों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया था।
क्या बोली पुलिस?
पुलिस के अनुसार, सुभाष दास और गीता दास पिछले दो-तीन साल से सोदेपुर के स्कूल रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रहे थे। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे दोनों स्कूल रोड पर थे, तभी अचानक सुभाष ने गीता पर चाकू से लगातार वार करना शुरू कर दिया। गीता चीखती रही और बचने की कोशिश करती रही, लेकिन सुभाष ने रुकने का नाम नहीं लिया। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने घटना देखते ही हंगामा मचाया और बीच-बचाव करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सुभाष को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी।
बताया जा रहा है कि गीता को करीब 8-10 बार चाकू मारा गया, जिससे वह सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर गई। इसके बाद सुभाष ने उसी चाकू से अपने पेट में वार कर लिया, और वह भी वहीं गिर गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को गंभीर हालत में सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने गीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुभाष का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं।
आये दिन लड़ते थे दोनों
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। सुभाष कई बार गीता के साथ मारपीट कर चुका था। गीता ने परिवार वालों और पड़ोसियों से शिकायत भी की थी कि सुभाष उसे धमकाता और मारता है। कुछ दिनों पहले गीता ने रिश्ता खत्म करने की इच्छा जताई थी और मायके वापस जाने की बात कही थी। लेकिन सुभाष इस बात के लिए तैयार नहीं था। पड़ोसियों के अनुसार, मंगलवार रात भी दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी, जिसके बाद बुधवार को यह हादसा हो गया।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
फिलहल सोदेपुर थाना पुलिस गीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या और आत्महत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पड़ोसियों और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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