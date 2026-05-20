बंगाल में अब घुसपैठियों की खैर नहीं, आ गया CM शुभेंदु का 'ट्रिपल डी' प्लान; जानें कैसे करेगा काम
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ-साफ कहा कि अवैध घुसपैठियों की पता लगाने और हटाने की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और सरकार अब निर्वासन की कार्यवाही जल्द शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हमने मतदाता सूची में उनके नाम ढूंढे, फिर उन्हें हटा दिया और अब निर्वासन का समय आ गया है।
पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद प्रशासन के तेवर बदल गए हैं। यही कारण है कि ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान ( Detect ) और हटाने ( Delete ) की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और जल्द ही उनके निर्वासन (Deportation) की कार्यवाही शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले हमने मतदाता सूची में उनके नाम ढूंढे, फिर उन्हें हटाया और अब निर्वासन का समय आ गया है। हालांकि, उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई।
मतदाता सूची से नाम हटाने के बाद निर्वासन की तैयारी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित वरदान मार्केट क्षेत्र में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसे पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान जानबूझकर टाला गया था। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए कथित अवैध प्रवासियों को जल्द ही देश से बाहर निकाला जाएगा।
सीमा सुरक्षा पर असम मॉडल
दूसरी ओर भाजपा सरकार बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए असम मॉडल का अनुसरण कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
सत्ता संभालते ही बड़े नीतिगत बदलाव
9 मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के मात्र 10 दिनों में शुभेंदु अधिकारी ने 16 प्रमुख नीतिगत फैसले लिए हैं, जिनमें कई तृणमूल सरकार की योजनाओं को पलटना शामिल है। इनमें से मुख्य बदलाव ये हैं...
- धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करना
- लक्ष्मी भंडार योजना को 'अन्नपूर्णा' योजना में बदलना
- केंद्रीय परियोजनाओं को तेज गति देना
- नए आपराधिक कानून लागू करना
- सड़कों पर नमाज पर प्रतिबंध
- अवैध निर्माणों और सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर सख्ती
तिलजाला और पार्क सर्कस का सख्त संदेश
तिलजाला में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने तिलजाला में हुई कार्रवाई देखी है। उनके पास कोई बिल्डिंग प्लान नहीं था। हम अब ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्क सर्कस में जो किया गया है, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वहीं, अस्पताल में पुलिस चौकी तोड़फोड़ के मामले में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें 200% सजा मिलेगी।
असम से लिया प्रेरणा, पूर्वोदय की दिशा में सहयोग
पिछले सप्ताह असम में हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल अब असम की तर्ज पर घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा मजबूत करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पूर्वोदय' विजन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग का वादा किया। अधिकारी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली तृणमूल सरकार ने बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हुई। उन्होंने जोर दिया कि असम और त्रिपुरा में जो राष्ट्रहित में काम हुआ है, वही अब भाजपा शासित बंगाल में भी होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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