पक्का मकान बनाने के लिए 4201 करोड़ रुपये जारी, 7 लाख लोगों को होगा लाभ; इस राज्य में सौगात

योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 60 हजार रुपये मिल रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मौजूदा चरण में अब तक करीब 17.21 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 10,323 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ग्रामीण आवास योजना के तहत 7 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,201.026 करोड़ रुपये जारी किए। यह राशि पक्के मकान का निर्माण पूरा करने के लिए दूसरी किस्त के रूप में दी गई है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 60 हजार रुपये मिल रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मौजूदा चरण में अब तक करीब 17.21 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 10,323 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इनमें से करीब 180 लाभार्थी नवान्न में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि बाकी लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले 6 अगस्त को पहले चरण में करीब 10.20 लाख लोगों को 6,122 करोड़ रुपये दिए गए थे।

इस बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ग्रामीण आवास योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को 30 नवंबर तक सरकारी सहायता की रकम लौटाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार की बंगला बाड़ी परियोजना के तहत करीब 57 हजार फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई थी, जिन्हें सूची से हटा दिया गया। इनमें से 12 हजार लोगों के खातों में पैसे पहुंचने की जानकारी मिली है। सरकार ने इन सभी से रकम वापस करने को कहा है।

किन लोगों से पैसा लिया जा रहा वापस शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, अब तक करीब 1 हजार लोग पैसा लौटा चुके हैं। उन्होंने बाकी लोगों को भी नवंबर के अंत तक रकम वापस करने की चेतावनी दी और कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 57 हजार संदिग्ध फर्जी लाभार्थियों के मामले की जांच CID को सौंपने का भी ऐलान किया। इसके लिए विशेष जांच टीम (SIT) बनाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान कई ऐसे लाभार्थियों का पता चला, जिनका वास्तविक अस्तित्व स्थापित नहीं हो सका। आरोप है कि मृत या दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर सरकारी सहायता की रकम निकाली गई।