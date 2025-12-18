मनरेगा का नाम बदलने के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, एक योजना महात्मा गांधी के नाम
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना 'कर्मश्री' की घोषणा की। इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहाकि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहाकि अगर वह लोग राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है।
ममता ने कहाकि कुछ लोग बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि राज्य कितना बदल गया है। बंगाल आज अग्रणी लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह झारखंड, बिहार और ओडिशा जैसे सीमावर्ती राज्यों से घिरा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बंगाल एक शांतिपूर्ण राज्य है। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली तमाम निगेटिव नैरेटिव्स झूठे हैं। इसका उद्देश्य राज्य की छवि को धूमिल करना है। उन्होंने कहाकि कुछ झूठी खबरें तथाकथित सोशल मीडिया से आती हैं, जो वीडियो पोस्ट करती हैं या बंगाल की बदनाम करने के लिए गलत जानकारी फैलाती हैं। लेकिन मैं किसी को चुनौती देती हूं, वे बंगाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।