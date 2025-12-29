चुनाव से पहले हिन्दुत्व रथ पर सवार हुईं ममता बनर्जी, महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान; क्या है प्लान?

संक्षेप: ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बंगाल में लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और SIR प्रक्रिया के दौरान एक महीने में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुत्व रथ पर सवार होती नजर आ रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सोमवार को बड़ी घोषणा की है। ममता बनर्जी ने अगले महीने राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला रखे जाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। ममता कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित एक परिसर 'दुर्गा आंगन' के शिलान्यास समारोह में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि वे सही मायनों में सेक्युलर हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महाकाल मंदिर के लिए भूमि का निरीक्षण पहले ही कर लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको एक खुशखबरी दे रही हूं। हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। मैंने पूजा के दौरान ही यह तारीख तय कर ली थी।’’

तुष्टिकरण के आरोपों को नकारा इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे तुष्टीकरण के आरोपों को भी खारिज किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह सही मायनों में सेक्युलर हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं।

गौरतलब है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर रहती है। हालांकि चुनाव से पहले ममता बनर्जी अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश में जुटी हैं। ममता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "लोग मुझ पर तुष्टीकरण में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मैं सही मायने में सेक्युलर हूं।" उन्होंने आगे कहा कि वह सभी धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। उन्होंने कहा, "जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैं ईद के कार्यक्रम में शामिल होती हूं तो मेरी आलोचना करना शुरू कर देते हैं।"