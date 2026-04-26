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BJP के लिए काम कर रहे राहुल गांधी; TMC का कांग्रेस नेता पर हमला, अन्य राज्यों की कहानी दिलाई याद

Apr 26, 2026 05:07 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान टीएमसी ने राहुल गांधी पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि राहुल गांधी धोखा दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर

BJP के लिए काम कर रहे राहुल गांधी; TMC का कांग्रेस नेता पर हमला, अन्य राज्यों की कहानी दिलाई याद

Rahul Gandhi: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार जोरों पर है। शनिवार को राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का जवाब कुणाल घोष ने दिया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। घोष ने राहुल गांधी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि उनका काम अन्य राज्यों में भाजपा को रोकने का था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।

एएनआई से बात करते हुए कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जनता को धोखा दे रहे हैं। उनका काम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में भाजपा को रोकना था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। अब यहां बंगाल में टीएमसी जीत रही है, तो वह भाजपा की मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं।"

बता दें, टीएमसी नेता की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब शनिवार को राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके ऊपर दर्जनों केस करवा रखे हैं। लेकिन टीएमसी के नेताओं और ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पूरे बंगाल को पता है कि टीएमसी के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राहुल ने दावा किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा जानती है कि असली लड़ाई कांग्रेस से है न कि तृणमूल से।

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बंगाल में राहुल गांधी ने केवल ममता बनर्जी पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं, वही देश के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भाजपा और टीएमसी के भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। आज राज्य का युवा परेशान है और महिलाएँ असुरक्षित हैं। इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं।"

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बता दें, पश्चिम बंगाल में पिछली विधानसभा के नतीजों को देखें तो मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस भी राज्य में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा के स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा टीएमसी और कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां आपस में टकराती दिख रही हैं। हालांकि, अभी तक पीएम मोदी या ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस पर ज्यादा हमला नहीं किया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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