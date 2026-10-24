पहले घरों में घुसकर पीटा, फिर घसीटकर पूजा पंडाल ले गए; बंगाल में ईसाइयों के साथ मारपीट

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में तीन ईसाई परिवारों ने मारपीट, धमकी और धर्म छोड़ने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। परिवारों का दावा है कि उन्हें दुर्गा पूजा पंडाल में ले जाकर अंजलि देने के लिए मजबूर किया गया।

बंगाल में 3 ईसाई परिवारों से मारपीट का आरोप, दुर्गा पूजा पंडाल में ले जाकर अंजलि देने का दावा (पश्चिम बंगाल पुलिस, फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में तीन ईसाई परिवारों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उन्हें डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला को सबके सामने शुद्धिकरण की रस्म से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा तीनों परिवारों के सदस्यों को दुर्गा पूजा पंडाल में ले जाकर अंजलि देने के लिए भी मजबूर किया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना चंद्रकोना थाना क्षेत्र की है। ये घटनाएं 18, 19 और 20 अक्टूबर को हुईं। पुलिस ने मामले में हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और लूटपाट समेत कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित परिवारों के घरों के पास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि, परिवारों का कहना है कि उन्हें अब भी हमले का डर सता रहा है।

घर से घसीटकर निकाला, महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप पीड़ितों में शामिल 40 वर्षीय महिला ने बताया कि 18 अक्टूबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कुछ लोग उसके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने महिला और उसके 50 वर्षीय पति को घर से बाहर घसीट लिया और दोनों के साथ मारपीट की। महिला ने बताया कि वह जमीन पर गिर गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए।

महिला के मुताबिक, इसके बाद उसे तुलसी और बेल के पत्ते खाने के लिए मजबूर किया गया। फिर उस पर पानी डाला गया। महिला ने आरोप लगाया कि यह सब शुद्धिकरण की रस्म के नाम पर किया गया और इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। महिला और उसका पति घर पर तांबे के आभूषण बनाकर परिवार का गुजारा करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके परिवार के सदस्यों पर अपना धर्म छोड़ने का दबाव बनाया।

दो अन्य परिवारों के घरों में भी घुसे हमलावर आरोप है कि बाद में हमलावरों ने पड़ोस के दो अन्य ईसाई परिवारों के घरों में घुसकर उनके सदस्यों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान एक घर से 20 हजार रुपये ले जाने और पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी देने का भी आरोप है।

पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उनकी बातें सुनने के बाद लौट गए। महिला का आरोप है कि अगले दिन, 19 अक्टूबर की सुबह, वही लोग फिर आए। वे इस बात से नाराज थे कि परिवारों ने पुलिस को फोन किया था।

महिला के मुताबिक, हमलावर उन्हें पास के एक गांव में स्थित दुर्गा पूजा मंडप में ले गए और वहां अंजलि देने के लिए मजबूर किया। इस दौरान भी लोग उन्हें देखते रहे। घर लौटने के बाद परिवारों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। उन्हें डर था कि बाहर निकलने पर फिर हमला हो सकता है।

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने पड़ोस के अन्य दो ईसाई परिवारों में से एक की नाबालिग लड़की के साथ भी मारपीट की।

तीन दिन तक घरों में कैद रहे परिवार, नाबालिग बच्चियों को रिश्तेदार के यहां भेजा पीड़ित महिला के अनुसार, 20 अक्टूबर को तीनों परिवारों के पुरुषों को फिर धमकाया गया। महिला ने आरोप लगाया कि हमलावर उसके पति और दूसरे परिवारों के पुरुषों को अपने साथ ले गए। जब वे घर लौटे तो रो रहे थे।

महिला ने बताया कि लगातार तीन दिन तक परिवार दहशत में रहे। वे घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से तीन नाबालिग लड़कियों को रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ा।

इसके बाद महिला ने समुदाय के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने दोबारा पुलिस को फोन करने की सलाह दी। महिला के मुताबिक, इस बार पुलिस पहुंची और परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई। इसके बाद उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

घर के बाहर पुलिस तैनात, फिर भी धमकी भरे फोन आने का दावा महिला ने बताया कि अब उनके घरों के बाहर सुरक्षा के लिए चार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उसने पुलिस की मदद पर संतोष जताया, लेकिन कहा कि अब भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

महिला ने चिंता जताते हुए कहा कि एक दिन पुलिसकर्मी वहां से चले जाएंगे, तब परिवारों की सुरक्षा कौन करेगा। उसने कहा कि वह अपने घर में शांति से रहना चाहती है। उसके घर में बीमार ससुर और बुजुर्ग सास भी हैं।

अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील ने बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और उनके 20 अक्टूबर को थाने जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार डरे हुए हैं।