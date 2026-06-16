हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को दिया 'लाइफलाइन' वाला ऑफर, मानेंगीं टीएमसी प्रमुख?
West Bengal Politics: टीएमसी का संकट गहराता जा रहा है। 58 विधायकों के बाद अब 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को बड़ा समर्थन देने की पेशकश की है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब 58 विधायकों ने पहले ही मोर्चा खोल रखा था। अब 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य फिलहाल अधर में लटका दिख रहा है। चुनाव हार के बाद वे विधानसभा पहुंचने में भी असफल रहीं, जिसके चलते उनके सियासी सफर को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (AIJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के भविष्य को लेकर अहम और बड़ा बयान दिया है। कबीर ने कहा कि ममता को फैसला करना होगा कि वे चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं। अगर उन्हें समर्थन की जरूरत पड़े तो वह पूरा साथ देंगे। बाबरी मस्जिद कबीर ने स्पष्ट किया कि अगर ममता बनर्जी रेजिनगर सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं, अगर वे बसीरहाट से लड़ना चाहती हैं और मेरा समर्थन मांगती हैं तो मैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारूंगा।
रेजिनगर से लड़ने का सुझाव
इससे पहले 4 जून 2026 को कबीर ने ममता बनर्जी को रेजिनगर सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करने का सुझाव दिया था। कबीर मुर्शिदाबाद जिले की नवदा और रेजिनगर दोनों सीटों से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि रेजिनगर से इस्तीफा देने पर उपचुनाव होगा और ममता उस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंच सकती हैं। कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर ममता मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें रेजिनगर से विधानसभा भेज सकता हूं। नंदीग्राम से लड़ने पर वे नहीं जीतेंगी, लेकिन अगर वे चाहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अपनी सीट से उनकी जीत सुनिश्चित करूंगा।
टीएमसी से अलग होने के बाद AIJUP का गठन
बता दें कि हुमायूं कबीर टीएमसी से निष्कासित होने के बाद एआईजेयूपी का गठन करने वाले नेता हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने टीएमसी से अलग होने और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। अब टीएमसी के सत्ता से बाहर होने और पार्टी में अभूतपूर्व संकट के बीच कबीर का रुख नरम दिख रहा है। कबीर ने कहा कि आज जिस स्थिति में ममता हैं, उसे देखकर मुझे पीड़ा होती है। मैं आज जो कुछ भी हूं, वह उनकी वजह से ही हूं।
उन्होंने रेजिनगर में अपने प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र में अंतिम फैसला उनका ही चलता है। ममता बनर्जी के लिए यह समय उनके लंबे राजनीतिक करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर माना जा रहा है। टीएमसी की चुनावी हार और आंतरिक बगावत ने पार्टी को गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसे में कबीर की यह समर्थन वाली पेशकश राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा में है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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