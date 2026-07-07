पश्चिम बंगाल में फुटबॉल मैच के बाद खूनी खेल, 17 साल के खिलाड़ी की गला रेतकर हत्या!

लूल-लहान हालत में प्रसेनजीत को तुरंत बारूईपुर सब-डिवीजनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के बाहर उग्र भीड़ को देखकर आरोपी अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल के वार्डों में घुस गए और बेड के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे।

कोलकाता के दक्षिणी उपनगरीय इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक फुटबॉल मैच के विवाद में 17 साल के एक उभरते हुए खिलाड़ी की सरेआम धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान प्रसेनजीत बिस्वास के रूप में हुई है। आरोप है कि मैच में मिली जीत का बदला लेने के लिए विरोधी गुट के तीन युवकों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है।

जीत का जश्न मनाकर लौट रहा था, घात लगाकर किया हमला यह वारदात दक्षिण 24 परगना जिले के बारूईपुर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद तीनों आरोपियों ने प्रसेनजीत को बहाने से एक सुनसान जगह पर बुलाया। प्रसेनजीत को अंदाजा भी नहीं था कि वहां उसकी मौत खड़ी है। जैसे ही वह पहुंचा, तीनों ने धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया।

लूल-लहान हालत में प्रसेनजीत को तुरंत बारूईपुर सब-डिवीजनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

बेड के नीचे छिपे आरोपी प्रसेनजीत की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीती रात नाराज लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दी। स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए उसी अस्पताल लेकर पहुंची।

उग्र भीड़ को देखकर आरोपी अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल के वार्डों में घुस गए और बेड के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर के अंदर बनी पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए दंगा नियंत्रण बल यानी आरएएफ को तैनात करना पड़ा।

पुरानी रंजिश या मैच का गुस्सा? जांच में जुटी पुलिस शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक मैच के विवाद का नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

यह हत्या ऐसे समय पर हुई है जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का इस इलाके में दौरा होने वाला है। इस वीआईपी दौरे से ठीक पहले हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।