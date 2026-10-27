यूसुफ पठान की पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी भाजपा,बंगाल में नहीं चलेगा दिल्ली मॉडल

नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब एनसीपीआई कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने ही NDA के साथी NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से दूरी बनाती नजर आ रही है। इसके ताजा संकेत कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारियों से पहले मिले हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य में अपने दम पर चुनाव जीता है और अकेले ही केएमसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं, हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एनसीपीआई के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय से मिलने पहुंचे थे।

दरअसल, बंगाल में चुनाव का मैदान फिर सज रहा है। इस बार केएमसी के अलावा हावड़ा नगर निगम समेत 7 निकायों में चुनाव होने हैं। अब यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है। अब तक टीएमसी के बागी विधायकों के गुट ने उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। वहीं, बागी सांसद NCPI में हैं और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं।

भाजपा ने कर दिया मना मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा दिया, 'आगामी कोलकाता नगर निगम चुनाव में भाजाप सभी 209 वार्डों में अकेले चुनाव लड़ेगी।' खास बात है कि मजूमदार बंगाल भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि, उन्होंने NCPI के साथ गठबंधन को पूरी तरह से नहीं नकारा है। उन्होंने कहा, 'कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अब तक किसी गठबंधन की कोई खबर नहीं है।'

भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा था, 'देखिए एनडीए में और लोकसभा और राज्यसभा स्तर यानी संसदीय स्तर पर हमारा उनके साथ गठबंधन है, लेकिन उस स्तर से नीचे कोई गठबंधन नहीं है और नगर निकाय स्तर पर कोई चुनावी समझौता नहीं है।'

TMC के पूर्व पार्षदों को टिकट भी नहीं अटकलें थीं कि तृणमूल कांग्रेस के कई पूर्व पार्षदों को भाजपा मैदान में उतार सकती है। हालांकि, शुक्रवार को ही बंगाल भाजपा प्रमुख शमिक भट्टाचार्य ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा था, 'उम्मीदवार के तौर पर कौन चुनाव लड़ेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है।'

टिकट की जुगाड़ में बागी? चर्चाएं हैं कि एनसीपीआई में गए टीएमसी के बागी सांसद लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। इसकी वजह केएमसी चुनाव में टिकट हासिल करना है। हालांकि, किसी ने भी अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। निगम में नवंबर के अंत में चुनाव हो सकते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि पार्टी अक्टूबर के अंत तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है।

CM शुभेंदु अधिकारी की हो गई एक मीटिंग खास बात है कि रविवार को ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ सांसद बंदोपाध्याय से मुलाकात की थी। हालांकि, उसे शिष्टाचार बैठक ही करार दिया गया था। उन्होंने कहा था, 'पहली बार जब उन्होंने मुझे कॉल किया और पहली बार है जब मैं यहां आया। मैंने सुना था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कई लोगों की मदद से मुख्यमंत्री बनाया था, वह कई बार बुलाने पर भी नहीं आईं।'

अधिकारी ने कहा था, 'यह पूरी तरह से शिष्टाचार बैठक थी। वह राज्य के वरिष्ठ नेता है...। जहां तक मुझे पता है सुदीप बंदोपाध्याय ने किसी भी भाजपा मतदाता को परेशान नहीं किया है।'

इससे पहले बंदोपाध्याय ने कहा था, 'हम हर तरह से मदद करेंगे। इस मुद्दे पर शुभेंदु के साथ दो तीन महीने पहले एक बार बात हुआ था। उन्होंने भी यह माना है कि एनडीए के साझेदारों के रूप में आपके भी सक्रिय सहयोग की जरूरत होगी।'