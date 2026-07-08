बरुईपुर कांड का काला सच: 5 FIR, 25 गिरफ्तारियां और '10 हजार की साजिश' ने उड़ा दिए होश

पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले बच्ची को मात्र 10 हजार रुपये में मानव तस्करी के लिए निशाना बनाया गया था।

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप-मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने से पहले बच्ची को मात्र 10 हजार रुपये में मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) के लिए टारगेट किया गया था। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात का खुलासा एक आरोपी ने पूछताछ के दौरान किया। बताया जा रहा है कि उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि बच्ची को शुरू में अगवा करके तस्करी के रैकेट में बेचने की योजना थी। बाद में यह घटना बलात्कार और हत्या तक पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्य बलात्कार-हत्या मामले के अलावा बरुईपुर में हुई आगजनी, तोड़-फोड़, पुलिसकर्मियों पर हमला, आरपीएफ जवानों पर हमला और एक व्यक्ति की लिंचिंग की अलग-अलग घटनाओं में मुकदमें दर्ज हुए हैं। वहीं, बुधवार को मुख्य आरोपी के कथित एनकाउंटर को लेकर पांचवीं एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पहले चार मामलों में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें हिंसा में शामिल कई युवा और स्थानीय लोग शामिल हैं। फिलहाल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ट्रैफिकिंग का खतरनाक एंगल न्यूज 18 ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि जांच के दौरान ट्रैफिकिंग प्लान का खुलासा हुआ है। इसकी पुष्टि के लिए हर संभव सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसे मुख्य मामले यानी बलात्कार व हत्या के साथ जोड़कर देख रहे हैं। फिलहला पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या बच्ची को पहले से ही ट्रैफिकिंग के लिए चुना गया था? क्या कोई बड़ा नेटवर्क या मध्यस्थ शामिल था? या फिर यह स्थानीय छोटे-मोटे अपराधियों का काम था, जिन्होंने इलाके की कमजोरी का फायदा उठाया? इन सभी एंगल से जांच की जा रही है।

बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले का बरुईपुर इलाका लंबे समय से मानव तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों की पिछली कई रिपोर्ट्स में इस क्षेत्र को ट्रैफिकिंग का कमजोर कॉरिडोर बताया गया है। गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर परिवहन व्यवस्था और सीमा क्षेत्र की निकटता का फायदा उठाकर यहां सक्रिय तस्करी गिरोह महिलाओं और बच्चों को पड़ोसी राज्यों व देशों तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं।