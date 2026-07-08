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बरुईपुर कांड का काला सच: 5 FIR, 25 गिरफ्तारियां और '10 हजार की साजिश' ने उड़ा दिए होश

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले बच्ची को मात्र 10 हजार रुपये में मानव तस्करी के लिए निशाना बनाया गया था।

बरुईपुर कांड का काला सच: 5 FIR, 25 गिरफ्तारियां और '10 हजार की साजिश' ने उड़ा दिए होश

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप-मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने से पहले बच्ची को मात्र 10 हजार रुपये में मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) के लिए टारगेट किया गया था। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात का खुलासा एक आरोपी ने पूछताछ के दौरान किया। बताया जा रहा है कि उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि बच्ची को शुरू में अगवा करके तस्करी के रैकेट में बेचने की योजना थी। बाद में यह घटना बलात्कार और हत्या तक पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्य बलात्कार-हत्या मामले के अलावा बरुईपुर में हुई आगजनी, तोड़-फोड़, पुलिसकर्मियों पर हमला, आरपीएफ जवानों पर हमला और एक व्यक्ति की लिंचिंग की अलग-अलग घटनाओं में मुकदमें दर्ज हुए हैं। वहीं, बुधवार को मुख्य आरोपी के कथित एनकाउंटर को लेकर पांचवीं एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पहले चार मामलों में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें हिंसा में शामिल कई युवा और स्थानीय लोग शामिल हैं। फिलहाल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ट्रैफिकिंग का खतरनाक एंगल

न्यूज 18 ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि जांच के दौरान ट्रैफिकिंग प्लान का खुलासा हुआ है। इसकी पुष्टि के लिए हर संभव सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसे मुख्य मामले यानी बलात्कार व हत्या के साथ जोड़कर देख रहे हैं। फिलहला पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या बच्ची को पहले से ही ट्रैफिकिंग के लिए चुना गया था? क्या कोई बड़ा नेटवर्क या मध्यस्थ शामिल था? या फिर यह स्थानीय छोटे-मोटे अपराधियों का काम था, जिन्होंने इलाके की कमजोरी का फायदा उठाया? इन सभी एंगल से जांच की जा रही है।

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बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले का बरुईपुर इलाका लंबे समय से मानव तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों की पिछली कई रिपोर्ट्स में इस क्षेत्र को ट्रैफिकिंग का कमजोर कॉरिडोर बताया गया है। गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर परिवहन व्यवस्था और सीमा क्षेत्र की निकटता का फायदा उठाकर यहां सक्रिय तस्करी गिरोह महिलाओं और बच्चों को पड़ोसी राज्यों व देशों तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं।

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मुख्य आरोपी का एनकाउंटर

गौरतलब है कि इस घटना के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, मंगलवार आधी रात के बाद क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रभाष मंडल ने अचानक एक पुलिस अधिकारी की सर्विस पिस्टल छीन ली, टीम पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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