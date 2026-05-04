Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

6 महीने पहले ही पीएम ने कर दी थी बंगाल फतह की 'भविष्यवाणी'... बिहार से कनेक्शन

May 04, 2026 02:24 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share

बंगाल में बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन के पीछे बीते 10 साल की कड़ी मेहनत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले ही बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर दी थी।

6 महीने पहले ही पीएम ने कर दी थी बंगाल फतह की 'भविष्यवाणी'... बिहार से कनेक्शन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी सत्ता से दूर जाती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता का शासन खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। अबतक के रुझानों में बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी को दो तिहाई बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। अगर ये रुझान फाइनल रिजल्ट में तब्दील हुआ तो निश्चित ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाएगी।

बंगाल में बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन के पीछे बीते 10 साल की कड़ी मेहनत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले ही बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। बीते साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में जीते के बाद अपने 'विजय संबोधन' के दौरान पीएम ने न केवल बिहार की जनता का आभार जताया था, बल्कि पश्चिम बंगाल के आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी।

ये भी पढ़ें:बंगाल जीत गई भाजपा, लेकिन आज नहीं मना पाएगी जश्न; चुनाव आयोग ने ही लगा दी रोक

गंगा के सहारे दे दिया था बड़ा संदेश

पीएम ने कहा था कि गांगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। यानी पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया था कि बिहार में मिली प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जाएगी। मालूम हो कि बिहार में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और हाल में पहली बार अपना मुख्यमंत्री भी सत्ता पर काबिज किया है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में मुसलमानों को पसंद नहीं आई AIMIM की 'वकालत', कैसे निपटे बैरिस्टर ओवैसी

पीएम ने की थी खास अपील

जीते के बाद अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए एक प्रतीकात्मक संदेश देते हुए तब पश्चिम बंगाल की जनता से अपने राज्य से भी बिहार की तरह ही 'जंगलराज को उखाड़ फेंकने' की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था, 'सिर्फ बंगाल में ही नहीं, यह जीत दक्षिण में भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी।'

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिहार की जीत को विकास की राजनीति की जीत बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान महज चुनावी भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी की एक सोची-समझी सियासी चाल थी जिससे उन्होंने अपनी दूरगामी राजनीतिक की ओर इशारा कर दिया था।

ये भी पढ़ें:काउंटिंग से पहले ही खो गई स्ट्रांगरूम की चाबी, हथौड़े से तोड़ना पड़ा ताला; VIDEO

बीते दो चुनाव में ऐसा था बीजेपी का प्रदर्शन

पीएम मोदी के इस भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल का किला फतह करना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार पिछली बार टीएमसी को 213 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 ही सीट मिली थीं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Narendra Modi Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।