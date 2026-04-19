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OBC का आरक्षण मुस्लिमों को देने की कोशिश; बंगाल में TMC पर पीएम मोदी का बड़ा हमला

Apr 19, 2026 06:12 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि ममता सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन कर उसमें से मुस्लिमों को हिस्सा देना चाहती है।

OBC का आरक्षण मुस्लिमों को देने की कोशिश; बंगाल में TMC पर पीएम मोदी का बड़ा हमला

PM Modi: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को टीएमसी के ऊपर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार के ऊपर घुसपैठ के जरिए पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी, भाषा और संस्कृति को बदलने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि टीएमसी सिंडिकेट की वजह से पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि ममता सरकार पिछड़ा वर्गों का आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को देने का प्रयास कर रही है।

रविवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार राज्य की हालत खराब करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, "घुसपैठ के कारण बंगाल की भाषा और संस्कृति में बदलाव देखने को मिल रहा है।" पीएम ने जोर देकर कहा कि ममता सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से आदिवासी पहचान और भाषा की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा, “संताली भाषा का अपमान किया जा रहा है, जबकि मदरसा शिक्षा के लिए रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है। यह तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं है।”

आदिवासियों की जमीन का टीएमसी सिंडिकेट कर रहा कब्जा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकाल को महाजंगलराज कहकर संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झाड़ग्राम जैसे आदिवासी बहुल जिले सड़क, पेयजल, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। टीएमसी के महाजंगलराज में आदिवासी बहुल जिले विकास और बुनियादी सुविधाओं में पीछे हैं।

आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को स्वाभाविक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करते हुए मोदी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी स्थानीय सिंडिकेट नेटवर्क के जरिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा, “टीएमसी सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सत्तारूढ़ पार्टी को कट-मनी दिए बिना कोई काम नहीं होता।” पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल का कृषि ढांचा टीएमसी सिंडिकेट के नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने कृषि मंडियों और कोल्ड स्टोरेज का नियंत्रण अपने “सिंडिकेट” सदस्यों को सौंप दिया है।

पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर “सिंडिकेट को जड़ से खत्म” कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के “महाजंगलराज” में बिना रिश्वत के कोई विकास नहीं हुआ।

डबल इंजन सरकार में डबल लाभ मिलना तय: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, “मैं आमतौर पर चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इस बार जिससे भी मिल रहा हूं, वह कह रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार तय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।” उन्होंने “डबल इंजन सरकार” से किसानों को “दोगुना लाभ” मिलने का दावा किया। “बीजेपी ने घोषणा की है कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये होगा। साथ ही पीएम किसान के 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये दिए जाएंगे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा, “टीएमसी के जंगलराज में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। जब रिश्वत देनी पड़े, तो उद्योग कैसे बढ़ेगा? इसलिए यहां उद्योग भी संकट में है।” भ्रष्टाचार को बेरोजगारी से जोड़ते हुए मोदी ने दावा किया कि टीएमसी के 15 साल के शासन में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी “खतरनाक” स्तर तक पहुंच गई है।

टीएमसी ने महिलाओं को दिया धोखा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विफल हो जाने का ठीकरा भी टीएमसी के सर पर फोड़ा। रविवार को एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिस बिल के जरिए महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलना था, ममता बनर्जी की टीएमसी ने उसका विरोध किया। जनता विधानसभा चुनाव में ही तृणमूल कांग्रेस को इसकी सजा देगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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