BJP आई तो मछली और अंडे खाने पर लगेगी रोक; बंगाल में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी का दावा
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई, तो राज्य में मछली और अंडे खाने पर रोक लग जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह पार्टी दंगा भड़काकर सत्ता हासिल करती है।
west bengal news: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी क्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो लोगों को मछली और मांसाहार खाने से रोका जाएगा। बता दें कि बंगाल बड़ी मात्रा में लोग मछली और मांसाहार खाते हैं। सीएम ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी पार्टी दंगा भड़काकर सत्ता हासिल करती है।
चुनावी जनसभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को मांस, मछली और अंडे खाने से रोका जाता है। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में शासन करती है, उनमें मछली नहीं खाई जाती है। ऐसे में अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है, तो आप मांस या अंडे नहीं खा पाएंगे। भाजपा एकतरफा है, वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती है। इन राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के ऊपर भी हमले होते हैं।"
भाजपा पर दंगे भड़काकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए ममता ने जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, "यह लोग (भाजपा) दंगा भड़काते हैं। दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं, मतलब लोगों को मारकर सत्ता में आते हैं। भाजपा जिन राज्यों में शासन करती है, उन राज्यों में आदिवासियों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। हमारे बंगाली भाषी लोगों पर अन्य राज्यों में हमले होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे राज्य में किसी पर भी अत्याचार नहीं होता है।
बता दें, ममता बनर्जी का यह दावा पूरी तरह से एक चुनावी बयान है। देश में कहीं पर भी किसी को खाने-पीने की मनाही नहीं है। हां, कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों के आसपास राज्य सरकार द्वारा मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यह कभी भी बड़े स्तर पर नहीं हुआ। दूसरी तरफ जहां तक बंगाल की बात है, तो वहां पर मांसाहार का प्रचलन ज्यादा है। मछली खाना वहां पर एक पूरी पवित्र प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे में भाजपा को एक हिंदूवादी पार्टी बताकर ममता बनर्जी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं। चुनावी रैलियों के दौरान लगभग सभी पार्टियां ऐसे बयान देती हुई नजर आती हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक बंगाल में दो चरणों में प्रक्रिया संपन्न होगी। सबसे पहले 23 अप्रैल को वोटिंग होगी इसके बाद दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। इसके बाद 4 मई को मतगणना होगी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें