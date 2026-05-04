'तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे', क्या ममता बनर्जी को पहले से था हार का अंदाजा; वीडियो वायरल
ममता बनर्जी ने यह बयान 16 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, 'रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' वोटों की गिनती के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होता दिखा तो लोग इस वीडियो को दोबारा इसे शेयर करने लगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह बयान सीएम ममता ने 16 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' वोटों की गिनती के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होता दिखा तो लोग इस वीडियो को दोबारा इसे शेयर करने लगे।
चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने एक तरह कविता सुनाने के लहजे में कहा था, 'फिर मिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' उस समय यह लाइन सामान्य राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी, लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद इसे अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कई यूजर्स इस बयान को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे ममता बनर्जी को पहले से ही अपनी पार्टी की स्थिति का अंदाजा हो गया था।
वायरल वीडियो पर ढेर सारी टिप्पणियां
काउंटिंग डे पर यह वीडियो फिर से वायरल हुआ और लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी एक अनुभवी नेता हैं और उन्होंने यह बात केवल सामान्य राजनीतिक अंदाज में कही थी। दूसरी ओर, कुछ यूजर्स इसे संभावित हार को स्वीकार करने से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं और टीएमसी के आलोचकों ने तरह-तरह की टिप्पणियां की हैं।
पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर 20 में से 12 दौर की मतगणना हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की भाजपा के शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त घटकर 7,184 मत रह गई और इसी के साथ सीट पर मुकाबला रोचक होता जा रहा है । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतों की गिनती की जा रही है। बनर्जी ने दूसरे दौर में लगे झटके से उबरते हुए बाद के चरणों में बढ़त बना ली। उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी अधिकारी ने दूसरे दौर में 1,558 मतों की बढ़त हासिल कर ली थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार, बनर्जी को 44,729 मत मिले हैं, जबकि अधिकारी को 37,545 मत प्राप्त हुए हैं। अभी मतगणना के आठ दौर बाकी हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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