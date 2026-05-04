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'तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे', क्या ममता बनर्जी को पहले से था हार का अंदाजा; वीडियो वायरल

May 04, 2026 05:08 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ममता बनर्जी ने यह बयान 16 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, 'रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' वोटों की गिनती के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होता दिखा तो लोग इस वीडियो को दोबारा इसे शेयर करने लगे।

'तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे', क्या ममता बनर्जी को पहले से था हार का अंदाजा; वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह बयान सीएम ममता ने 16 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' वोटों की गिनती के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होता दिखा तो लोग इस वीडियो को दोबारा इसे शेयर करने लगे।

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चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने एक तरह कविता सुनाने के लहजे में कहा था, 'फिर मिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।' उस समय यह लाइन सामान्य राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी, लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद इसे अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कई यूजर्स इस बयान को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे ममता बनर्जी को पहले से ही अपनी पार्टी की स्थिति का अंदाजा हो गया था।

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वायरल वीडियो पर ढेर सारी टिप्पणियां

काउंटिंग डे पर यह वीडियो फिर से वायरल हुआ और लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी एक अनुभवी नेता हैं और उन्होंने यह बात केवल सामान्य राजनीतिक अंदाज में कही थी। दूसरी ओर, कुछ यूजर्स इसे संभावित हार को स्वीकार करने से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं और टीएमसी के आलोचकों ने तरह-तरह की टिप्पणियां की हैं।

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पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर 20 में से 12 दौर की मतगणना हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की भाजपा के शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त घटकर 7,184 मत रह गई और इसी के साथ सीट पर मुकाबला रोचक होता जा रहा है । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतों की गिनती की जा रही है। बनर्जी ने दूसरे दौर में लगे झटके से उबरते हुए बाद के चरणों में बढ़त बना ली। उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी अधिकारी ने दूसरे दौर में 1,558 मतों की बढ़त हासिल कर ली थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार, बनर्जी को 44,729 मत मिले हैं, जबकि अधिकारी को 37,545 मत प्राप्त हुए हैं। अभी मतगणना के आठ दौर बाकी हैं।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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