West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल का महासंग्राम किसके होगा नाम? इस बार TMC लगाएगी चौका या BJP को पहला मौका

4 May 2026, 05:39:06 AM IST
West Bengal Election Result 2026 Live: Exit Poll क्या संकेत दे रहे हैं
West Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है। बंगाल के लिए 'न्यूज 18' द्वारा किए गए एक अन्य एग्जिट पोल में भाजपा को 143-163 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 127-147 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 'टुडेज चाणक्य' ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को 192 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।
4 May 2026, 05:29:33 AM IST
West Bengal Election Result 2026 Live: तृणमूल को 200 से अधिक सीटों का भरोसा
West Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के मतगणना एजेंटों से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी। दोनों नेताओं ने 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे मतगणना केंद्रों की स्थिति की नियमित जानकारी पार्टी नेतृत्व को देते रहें तथा प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, 'तृणमूल कम से कम 200 से अधिक सीटें जीतेगी।'
4 May 2026, 05:18:35 AM IST
West Bengal Election Result 2026 Live: मतदान केंद्र घटे
पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीट के लिए 77 केंद्रों पर मतों की गिनती की जाएगी, जहां इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना दिवस से पहले राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ने वोट में हेरफेर की आशंका व्यक्त की है। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष मतगणना केंद्रों की संख्या पहले घोषित 87 से घटाकर 77 कर दी है, जबकि 2021 में यह संख्या 108 थी। इसके साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है।