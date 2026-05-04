West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल का महासंग्राम किसके होगा नाम? इस बार TMC लगाएगी चौका या BJP को पहला मौका

Bengal Election Result Today

West Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? यह कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा। दो चरणों के मतदान के बाद 4 मई, सोमवार को काउंटिंग की बारी है। राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। वहीं, चुनावी मैदान में लेफ्ट, कांग्रेस समेत कई दलों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। साल 2021 में टीएमसी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। 294 सीटों वाले राज्य में 293 सीटों पर मतगणना होगी, क्योंकि फाल्टा सीट पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जा रहा है और इस सीट पर 24 मई को मतगणना होगी। क्यों खास है 2026 बंगाल चुनाव यह चुनाव अब सिर्फ इस बात का फैसला नहीं है कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी और नबान्न कौन पहुंचेगा, बल्कि यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया है। 15 साल के लंबे शासन के बाद यह मुकाबला एक जनमत संग्रह जैसा है, जो तय करेगा कि क्या ममता बनर्जी आज भी बंगाल की निर्विवाद नेता हैं। अगर वह चौथी बार जीत हासिल करती हैं, तो 2029 के आम चुनाव में वह भाजपा के खिलाफ विपक्ष का सबसे ताकतवर चेहरा बन जाएंगी। हालांकि, इस बार उनकी राह में भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटाले और जनता की नाराजगी जैसी बड़ी बाधाएं हैं, जो भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता खोल सकती हैं। कुल मिलाकर, 2026 की यह जंग दीदी के नाम से लोकप्रिय ममता बनर्जी के लिए अपने करियर की सबसे कठिन चुनौती साबित होने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Election Result) में इन सीटों पर रहेगी नजर पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि, सोमवार को इस दौरान नजरें खासतौर से भबानीपुर, नंदीग्राम, टॉलीगंज, दिनहाटा, सिंगूर, भांगड़, खड़गपुर सदर, सिलीगुड़ी, बैरकपुर, और रासबिहारी पर होंगी। इन सीटों पर मुकाबला हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भबानीपुर से मैदान हैं, जहां उनका मुकाबला 2021 में नंदीग्राम में उन्हें हराने वाले शुभेंदु अधिकारी से है। क्या रिकॉर्ड मतदान नतीजों पर डालेगा असर? दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47 प्रतिशत दर्ज किया गया। पहले चरण में 93.13 प्रतिशत और दूसरे में 91.66 प्रतिशत मतदान हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इसने 2011 के 84 प्रतिशत मतदान के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया, जब बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं और 34 वर्षों के वाम मोर्चा शासन का अंत हुआ था। पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के पल-पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

4 May 2026, 05:39:06 AM IST West Bengal Election Result 2026 Live: Exit Poll क्या संकेत दे रहे हैं West Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है। बंगाल के लिए 'न्यूज 18' द्वारा किए गए एक अन्य एग्जिट पोल में भाजपा को 143-163 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 127-147 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 'टुडेज चाणक्य' ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को 192 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।

4 May 2026, 05:29:33 AM IST West Bengal Election Result 2026 Live: तृणमूल को 200 से अधिक सीटों का भरोसा West Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के मतगणना एजेंटों से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी। दोनों नेताओं ने 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे मतगणना केंद्रों की स्थिति की नियमित जानकारी पार्टी नेतृत्व को देते रहें तथा प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, 'तृणमूल कम से कम 200 से अधिक सीटें जीतेगी।'