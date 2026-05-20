महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी; कैसे करें अप्लाई
अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पंजीकृत सभी महिलाएं इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगी। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नबन्ना सचिवालय में 18 मई को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। यह योजना भाजपा की ओर से चुनाव अभियान के दौरान घोषित की गई थी। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी 1 जून से शुरू होगी। यह योजना तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को बदल देगी, जिसमें केवल 1500 रुपये दिए जाते थे।
अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पंजीकृत सभी महिलाएं स्वतः ही इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगी। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट ने CAA के तहत नागरिकता आवेदन करने वाली और वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है।
नए आवेदन के लिए क्या करें
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है, उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से नए आवेदन किए जा सकेंगे। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे पहले की सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह अन्नपूर्णा योजना लागू होगी।
कहा जा रहा है कि इस कदम से महिलाओं की आय में दोगुना इजाफा होगा, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कैबिनेट ने सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों, निगमों, बोर्डों और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करेगा। स्थानीय निकायों, शिक्षा बोर्डों और राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, महंगाई भत्ते में तत्काल वृद्धि पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें