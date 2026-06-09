TMC LIVE: यूसुफ पठान पहुंचे दिल्ली? ममता बनर्जी के खिलाफ कर सकते हैं बगावत

Kolkata, May 05 (ANI): West Bengal Chief Minister and TMC Supremo Mamata Banerjee speaks to media after counting incidents of arson and vandalism at offices of the TMC were reported across the state, in Kolkata on Tuesday. TMC MP Abhishek Banerjee also present. (ANI Photo)

TMC MP: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC यानी तृणमूल कांग्रेस धीरे-धीरे टूटती नजर आ रही है। पार्षद स्तर से शुरू हुई यह टूट पहले पार्टी के विधायकों और अब सांसदों तक पहुंच गई हैं। अटकलें हैं कि मंगलवार को बागी सांसदों का एक बड़ा समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप सकता है। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि गुट में कुल सांसदों की संख्या कितनी है। अभिषेक बनर्जी निशाने पर खास बात है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी निशाने पर रहे हैं। विधायकों से लेकर सांसद तक 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। पहले बागी विधायकों ने कहा कि वह नए गुट में अभिषेक की भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं, अब बगावत करने वाले सांसद भी वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्दीतार को अपना नेता बना सकते हैं। चुनाव में करारी हार करीब डेढ़ दशक तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज रही तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सत्ता में आई थी। 294 में से ममता बनर्जी की पार्टी महज 80 सीटें ही जीत सकी थी। जबकि, भाजपा के खाते में 207 सीटें आईं थीं। कांग्रेस को 2, लेफ्ट और AISF को 1 और हुमायूं कबीर की AJUP को भी 2 सीटें मिली थीं।

9 Jun 2026, 09:52:05 AM IST TMC LIVE: महुआ मित्रा ने साधा निशाना TMC LIVE: सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पठान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, 'और यूसुफ पठान आप दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि आपको अमित शाह का कॉल आया है? थोड़ी हिम्मत तो रखो। आप भारत के लिए खेले हैं। हमारे जिले ने आपको बड़े अंतर से जिताया है। थोड़ी शर्म और रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखो।'

9 Jun 2026, 09:33:55 AM IST TMC LIVE: टीएमसी का दावा, सिर्फ 13 सांसद बैठक में गए TMC LIVE: तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद ने भाजपा पर पार्टी के अंदरुनी मामलों के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बागी गुट के पास 20 सांसद नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में 13 सांसद ही शामिल हुए थे। इनमें 12 लोकसभा से जबकि एक राज्यसभा से हैं। इनके अलावा किसी और ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बागी गुट के पास 20 सांसद होने की बात फैला रही है। उन्होंने बागी नेता काकोली घोष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आजाद ने इन बातों को खारिज कर दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा बागी गुट का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं।

9 Jun 2026, 09:27:01 AM IST TMC LIVE: बागी सांसदों की संख्या 20 से ज्यादा होने का दावा TMC LIVE: एक बीजेपी नेता ने द टेलीग्राफ अखबार से बातचीत में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी नेताओं ने बीजेपी को भरोसा दिलाया है कि उनके पास करीब 22 सांसदों का समर्थन है। जैसे ही इन सभी सांसदों के दस्तखत ले लिए जाएंगे, समर्थन का यह पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया जाएगा।

9 Jun 2026, 09:12:54 AM IST TMC LIVE: दिल्ली पहुंच रहे हैं सांसद TMC LIVE: टेलीग्राफ की रिपोर्ट में भाजपा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि टीएमसी के 15 सांसदों ने लेटर साइन कर ओम बिरला को सौंप दिया है। साथ ही कहा कि कुछ और सांसद साइन करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुल 20 सांसद टीएमसी से अलग होकर अलग गुट बना सकते हैं। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि इनमें कौन से सांसद शामिल हैं।

9 Jun 2026, 09:07:43 AM IST TMC LIVE: मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद TMC LIVE: भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर सोमवार को तृणमूल के कई सांसदों ने मुलाकात के बाद अलग गुट बनाने का दावा किया है। इन बागी सांसदों ने भूपेंद्र यादव के आवास पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि बागी सांसदों ने रविवार को भी एक गोपनीय बैठक की थी। रणनीति यही थी कि जब ममता इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी, उसी वक्त अलग गुट बनाने का ऐलान कर उन्हें झटका दिया जाएगा।