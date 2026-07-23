ट्रांसजेंडरों को नंगा कर जांचा? HC से बोली कर्नाटक सरकार- माफी का सवाल ही नहीं

कर्नाटक सरकार ने अपने हलफनामे में जोर देकर कहा कि यह सर्वे ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हुए एक पूरी तरह से स्वस्थ और संवेदनशील माहौल में आयोजित किया गया था।

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि पिछले साल आयोजित जेंडर माइनॉरिटी सर्वे (Gender Minority Survey) के दौरान किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की स्ट्रिप सर्चिंग यानी कि कपड़े उतरवाकर तलाशी नहीं ली गई और न ही किसी को जबरन सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। सरकार ने अदालत से कहा कि इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

कर्नाटक सरकार ने अपने हलफनामे में जोर देकर कहा कि यह सर्वे ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हुए एक पूरी तरह से स्वस्थ और संवेदनशील माहौल में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुआवजे और पुनर्वास कोष की मांग को भी खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट में सौंपे गए जवाब में कर्नाटक सरकार ने सर्वे की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। सरकार के मुताबिक, यह सर्वे तालुका और जिला सरकारी अस्पतालों में आयोजित किया गया था। लोगों की निजता का ध्यान रखते हुए अलग से निजी कमरे उपलब्ध कराए गए थे। सर्वे की पूरी प्रक्रिया प्रशिक्षित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा ही पूरी की गई थी। किसी भी व्यक्ति को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया गया, जिनके जवाब वे नहीं देना चाहते थे।

क्या है पूरा मामला? यह मामला अनिता ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2025 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए थे कि सर्वे के नाम पर अस्पतालों में पहचान प्रक्रिया के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा कपड़े उतरवाकर तलाशी ली जा रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित कर सर्वे के दौरान पहचान के उद्देश्य से स्ट्रिप-सर्चिंग के उपयोग पर रोक लगा दी थी। याचिका में मांग की गई है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए इस सर्वे को पूरी तरह बंद किया जाए।

सरकार का पलटवार याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि सर्वे बिना सामुदायिक परामर्श के शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि इसकी घोषणा सबसे पहले 2020-21 के बजट भाषण में की गई थी। इसे कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम के माध्यम से लागू किया गया। इसकी प्रश्नावली ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के परामर्श से तैयार की गई थी।