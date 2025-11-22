Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newswedding took place in emergency ward of a hospital in Kerala after bride met with an accident
शादी के दिन दुल्हन का एक्सीडेंट, फिर अस्पताल में हुई रस्में, केरल में विवाह फिल्म जैसा सीन

संक्षेप:

केरल के एक हॉस्पिटल में एक जोड़े ने शादी रचाई है। शादी के दिन ही अवनी नामक दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से दूल्हे ने हॉस्पिटल में ही उससे शादी कर ली।

Sat, 22 Nov 2025 05:06 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
केरल से एक दिल छूने वाली खबर सामने आई है। वहां आस-पास मौजूद जिस किसी भी इंसान ने यह दृश्य देखा या फिर इसकी खबर सुनी उन्हें शाहिद कपूर और अमृता राव अभिनीत विवाह फिल्म की याद आ गई। दरअसल, यहां पर एक दुल्हन अपनी शादी के दिन ही एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इसमें उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब यह बात लड़के वालों को पता चली तो दूल्हे ने शादी रद्द करने के बजाय उसी शुभ मुहूर्त पर शादी करने का फैसला किया। इसके लिए लड़की वाले भी राजी हो गए और अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में ही उन दोनों ने शादी कर ली।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह अनोखी शादी कोच्चि के लेकशोर हॉस्पिटल में हुई। यहां पर अलप्पुझा के कोम्माड़ी की रहने वाली अवनी की शादी थुंबोली के शेरॉन से शुक्रवार को होनी थी। लेकिन शाम को ब्राइडल मेकअप के लिए जाते समय रास्ते में ही अवनी का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उसे तुरंत ही कोट्टायम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लेकिन रीढ़ में ज्यादा चोट लगने की वजह से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एर्नाकुलम के लेकशायर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। इसी बीच शेरॉन और उसका परिवार भी हॉस्पिटल पहुंच गया।

शादी का मुहूर्त दोपहर 12.15 से 12.30 के बीच था। दोनों ही परिवारों ने आपसी सहमति पर उसी मुहूर्त पर शादी करने का फैसला लिया। इसके बाद दोनों परिवारों ने डॉक्टरों से इसके लिए अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिल गई। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी परिवारों की मदद करते हुए तुरंत ही शादी के लिए वहां जगह दी और सजावट शुरु कर दी। हालांकि, दुल्हन को ज्यादा तकलीफ न हो इसके लिए दूल्हा खुद ही इमरजेंसी वार्ड में थाली लेकर आया और शादी की सारी रस्में हुई।

दुल्हन की हालात पर अपडेट देते हुए न्यूरो सर्जन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीश करुणाकरण ने कहा अवनी की रीढ़ का इलाज जारी है। जल्दी ही उनकी सर्जरी की जाएगी। अस्पताल में हुई इस शादी की बात सुनकर आसपास के लोगों ने भी परिवार के साथ अपनी सहानुभूति जताई।

Kerala
