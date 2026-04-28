तपती-चुभती गर्मी से थोड़ी सी राहत, IMD ने बताया कहां कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
IMD Weather Update: देश भर में गर्मी कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। इन सबके बीच एक राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है। इसके मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक मौसम का मिजाज कुछ नरम हो सकता है।
IMD Weather Update: देश भर में गर्मी कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। इन सबके बीच एक राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है। इसके मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक मौसम का मिजाज कुछ नरम हो सकता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मौसम में आने वाले बदलाव को देखते हुए किसी पेड़ के नीचे या ऐसी जगह शरण लेने से बचें, जिसके तेज हवा में गिर जाने का डर हो। आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज।
उत्तर प्रदेश का हाल
उत्तर प्रदेश का हाल भी गर्मी से बेहाल है। यहां पर कई शहरों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान ने थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। इसके मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की प्रबल संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली में भी राहत
दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक के लिए मौसम के मिजाज में बदलाव की चेतावनी दी है। इसके मुताबिक दिल्ली में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। गरज-चमक और बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार से 30 अप्रैल तक धूल भरी आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना है। इसके लिए 29 अप्रैल के लिए विशेष रूप से यलो अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु में भी बारिश के आसार
अगले एक सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु के तटीय डेल्टा जिलों, पश्चिमी घाट के जिलों, दक्षिणी तटीय जिलों और कराईकल क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आगामी 30 अप्रैल को नीलगिरी, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, धर्मपुरी और कृष्णगिरि जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक मई तक तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल क्षेत्र में अधिकतम तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। चेन्नई शहर और इसके आसपास के इलाकों के लिए पूर्वानुमान है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और गर्म व उमस भरा मौसम बना रहेगा, जबकि बारिश के कोई आसार नहीं है।
महाराष्ट्र में राहत नहीं
अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मंगलवार तक लू की स्थिति बनी रहने का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है तथा कुछ दूरस्थ स्थानों पर यह 47 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में देश में सबसे अधिक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि नागपुर समेत विदर्भ के अन्य हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं।
इन राज्यों में ऐसा हाल
अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसके अलावा मंगलवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार को ओलावृष्टि की संभावना है। आगामी मौसम परिवर्तन के साथ, मौसम विभाग ने लोगों को पेड़ों के नीचे शरण लेने, कंक्रीट की दीवारों, फर्शों, जल निकायों और विद्युत चालक से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सॉकेट से हटाकर रखें। साथ ही होते मौसम के लिए सतर्क रहें।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।