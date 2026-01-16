अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो..., ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court News: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगले चुनावों तक, अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाएं तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर की कवायद को चुनौती दी गई थी तथा आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मताधिकार पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता। साथ ही यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास भारत में रहने का वीजा है या नहीं।
अधिवक्ता द्विवेदी ने एसआईआर करने के आयोग के निर्णय का समर्थन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया और कहा यह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रावधान करता है। उन्होंने दलील दी कि संवैधानिक अर्थों में वयस्क मताधिकार में तीन अलग-अलग तत्व शामिल हैं और पंजीकरण के चरण में इन तीनों का पूरा होना आवश्यक है। जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा।
आयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहा
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग का रुख यह है कि वह केवल नागरिकों की पहचान कर रहा है, व्यापक अर्थ में नागरिकता का निर्णय नहीं कर रहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि आयोग नागरिकता प्रदान करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वह यह सत्यापित करने के लिए जांच कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जो नागरिक होने का दावा कर रहा है, चुनावी उद्देश्यों के लिए वास्तविक है।
गैर-नागरिकों का नाम मतदाता सूची में न हो
अदालत ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मतदाता सूची में है, तो उसकी नागरिकता होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि गैर-नागरिकों का नाम मतदाता सूची में न हो। नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अक्सर आर्थिक समृद्धि के अनुपात में नहीं होती।