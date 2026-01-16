Hindustan Hindi News
अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो..., ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत

संक्षेप:

Supreme Court News: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता। साथ ही यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास भारत में रहने का वीजा है या नहीं।

Jan 16, 2026 05:55 am ISTNisarg Dixit हिन्दुस्तान टीम
Supreme Court News: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगले चुनावों तक, अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाएं तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर की कवायद को चुनौती दी गई थी तथा आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मताधिकार पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता। साथ ही यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास भारत में रहने का वीजा है या नहीं।

अधिवक्ता द्विवेदी ने एसआईआर करने के आयोग के निर्णय का समर्थन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया और कहा यह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रावधान करता है। उन्होंने दलील दी कि संवैधानिक अर्थों में वयस्क मताधिकार में तीन अलग-अलग तत्व शामिल हैं और पंजीकरण के चरण में इन तीनों का पूरा होना आवश्यक है। जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा।

आयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहा

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग का रुख यह है कि वह केवल नागरिकों की पहचान कर रहा है, व्यापक अर्थ में नागरिकता का निर्णय नहीं कर रहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि आयोग नागरिकता प्रदान करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वह यह सत्यापित करने के लिए जांच कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जो नागरिक होने का दावा कर रहा है, चुनावी उद्देश्यों के लिए वास्तविक है।

गैर-नागरिकों का नाम मतदाता सूची में न हो

अदालत ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मतदाता सूची में है, तो उसकी नागरिकता होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि गैर-नागरिकों का नाम मतदाता सूची में न हो। नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अक्सर आर्थिक समृद्धि के अनुपात में नहीं होती।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Supreme Court Supreme Court News
