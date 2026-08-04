भाजपा छोड़ें, CM बनाने में हम करेंगे मदद; कांग्रेस नेता का महिला मंत्री को ऑफर
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। हालांकि, उन्होंने इसपर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मौजूदा सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ा ऑफर दे दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर मुंडे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया जाएगा। खास बात है कि यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब मुंडे ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर मुंडे भाजपा छोड़ती हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य की पहली ओबीसी सीएम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। फिलहाल, इस ऑफर पर भाजपा नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस में शामिल किए जाने के सवाल पर वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वह भाजपा को छोड़ने का फैसला करती हैं, तो दरवाजे खुले हुए हैं।
ऑफर दे दिया
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, 'पंकजा ताई से हमारा अनुरोध है कि एक ओबीसी नेता होने के नाते आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्गों की अगुवाई करें और महाराष्ट्र की पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनें।' उन्होंने कहा, 'अगर वह भाजपा छोड़ती हैं, तो हम हमारे आलाकमान से उन्हें पार्टी में शामिल कराने का अनुरोध करेंगे।'
हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से मुंडे से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह औपचारिक न्योता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अथॉरिटी उनके पास नहीं है, 'लेकिन हां उनके भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करूंगा कि उन्हें कांग्रेस में लाया जाए।'
भाजपा पर उठाए सवाल
इस दौरान उन्होंने भाजपा पर ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 'ओबीसी सदस्य चले गए हैं। उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे त्याग का भाजपा में कोई महत्व नहीं है। शायद पंकजा ताई ने गुस्से में ऐसा कहा होगा। जब परेशानियां होती हैं, तो ऐसा लगता है।'
क्या बोलीं थीं पंकजा मुंडे
1 अगस्त को पारली में मुंडे ने क्षेत्र में सड़कों और शासन की स्थिति पर निराशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, 'मैं इस सड़क का इस्तेमाल बीते 24 घंटों से कर रहीं हूं...। यहां सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मैंने अपने पीए से पूछा है कि ये सब कैसे बदलेगा। मैंने कहा कि अब मैं थक गई हूं और रिटायर होना चाहती हूं।'
उन्होंने कहा, 'गर मुझे राजनीति अपनी सोच के मुताबिक नहीं लगी, तो जैसे समृद्धि हाईवे पर बाहर निकलने का रास्ता है, वैसे ही मेरी राजनीति में भी बाहर निकलने का रास्ता होगा। जो लोग उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, वही ठीक से राजनीति कर सकते हैं।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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