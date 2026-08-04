Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा छोड़ें, CM बनाने में हम करेंगे मदद; कांग्रेस नेता का महिला मंत्री को ऑफर

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Follow us on Google News
share

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। हालांकि, उन्होंने इसपर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया है।

Who is Pankaja Munde
कांग्रेस ने पंकजा मुंडे से भाजपा को छोड़कर उनके साथ आने की अपील की है। (Photo by Bhushan Koyande/HT Photo)

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मौजूदा सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ा ऑफर दे दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर मुंडे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया जाएगा। खास बात है कि यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब मुंडे ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर मुंडे भाजपा छोड़ती हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य की पहली ओबीसी सीएम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। फिलहाल, इस ऑफर पर भाजपा नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस में शामिल किए जाने के सवाल पर वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वह भाजपा को छोड़ने का फैसला करती हैं, तो दरवाजे खुले हुए हैं।

ये भी पढ़ें:दतिया में BJP की हार, कांग्रेस बोली- 2028 की नींव रख दी; CM क्या बोले?

ऑफर दे दिया

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, 'पंकजा ताई से हमारा अनुरोध है कि एक ओबीसी नेता होने के नाते आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्गों की अगुवाई करें और महाराष्ट्र की पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनें।' उन्होंने कहा, 'अगर वह भाजपा छोड़ती हैं, तो हम हमारे आलाकमान से उन्हें पार्टी में शामिल कराने का अनुरोध करेंगे।'

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से मुंडे से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह औपचारिक न्योता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अथॉरिटी उनके पास नहीं है, 'लेकिन हां उनके भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करूंगा कि उन्हें कांग्रेस में लाया जाए।'

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर ने भाजपा का बांकीपुर किला कैसे ढाहा, जीत की क्या हैं 5 बड़ी वजहें

भाजपा पर उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने भाजपा पर ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 'ओबीसी सदस्य चले गए हैं। उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे त्याग का भाजपा में कोई महत्व नहीं है। शायद पंकजा ताई ने गुस्से में ऐसा कहा होगा। जब परेशानियां होती हैं, तो ऐसा लगता है।'

क्या बोलीं थीं पंकजा मुंडे

1 अगस्त को पारली में मुंडे ने क्षेत्र में सड़कों और शासन की स्थिति पर निराशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, 'मैं इस सड़क का इस्तेमाल बीते 24 घंटों से कर रहीं हूं...। यहां सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मैंने अपने पीए से पूछा है कि ये सब कैसे बदलेगा। मैंने कहा कि अब मैं थक गई हूं और रिटायर होना चाहती हूं।'

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके सरकार से लड़ रहा है और एक आप लोग हैं, पूर्व CM ने नेताओं को सुनाया

उन्होंने कहा, 'गर मुझे राजनीति अपनी सोच के मुताबिक नहीं लगी, तो जैसे समृद्धि हाईवे पर बाहर निकलने का रास्ता है, वैसे ही मेरी राजनीति में भी बाहर निकलने का रास्ता होगा। जो लोग उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, वही ठीक से राजनीति कर सकते हैं।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Maharashtra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।