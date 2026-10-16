'जब तक न होगा पूरा काम, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे हम'; SC के दो जजों ने किसे और क्यों थमा दिया अल्टीमेटम

इससे पहले अक्टूबर 2025 और सितंबर 2026 में भी कोर्ट ने मथुरा रोड के काफी व्यस्त हिस्से पर काम करने वाली रेड लाइट, फुट ओवरब्रिज या ट्रैफिक की गति कम करने वाले उपायों की कमी की ओर इशारा किया था।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने शुक्रवार को दो टूक शब्दों में लेकिन मजाकिया लहजे में कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले तक काम पूरा नहीं हुआ तो दोनों ही जज दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में मथुरा रोड पर दिल्ली हाई कोर्ट जंक्शन और नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास मौजूद खतरनाक पैदल क्रॉसिंग को ठीक करने में हो रही देरी पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। इसी दौरान बेंच ने मजाकिया लहजे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि अगर 25 नवंबर से पहले मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे दोनों दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ जाएंगे।

इसके साथ ही बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट जंक्शन और नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास मौजूद खतरनाक पैदल क्रॉसिंग को ठीक करने में हो रही देरी पर असंतोष जताया। बेंच ने कहा कि इस जगह से हर दिन हजारों वकील, मुकदमों से जुड़े लोग और बच्चे गुजरते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “अगर आप अगली तारीख से पहले यह काम नहीं करते हैं, तो हम दोनों दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य गेट पर पहुंच जाएंगे और तब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक आप काम पूरा नहीं कर लेते। यह पक्का है। हम वहां धरने पर बैठ जाएंगे, और मिस्टर बनर्जी (ASG) आपको भी घर नहीं जाने देंगे।”

वहां असल समस्या क्या है? इस पर बनर्जी ने जवाब दिया कि उच्च स्तर पर चर्चा के बाद एक कमेटी इस मामले को देख रही है। हालांकि, कोर्ट ने ट्रैफिक की इस बुनियादी समस्या को ठीक करने में हो रही प्रशासनिक देरी पर सवाल उठाया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर पीठ ने कहा, “इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत है? क्या आपको कुछ इंजीनियर चाहिए? आप मिस्टर गौरव अग्रवाल (अमिकस क्यूरी) को ले लीजिए, वे आपकी मदद करेंगे। आपको हाई-लेवल कमेटी की क्या जरूरत है? मिस्टर अग्रवाल को कमेटी में शामिल कर लीजिए। वे बता देंगे कि वहां असल समस्या क्या है।”

जब तक आप यह काम पूरा नहीं कर लेते, हम घर नहीं जाएंगे इसके बाद एक सख्त डेडलाइन तय करते हुए, पीठ ने कहा कि अब प्रशासनिक बहाने या स्पष्टीकरण कोई काम नहीं आएंगे। बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा, "लेकिन यह काम 25 नवंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह पक्का है। कोई और बहाना नहीं चलेगा, ठोस काम पूरा होना चाहिए। वरना आपके मुख्य सचिव को भी आपके बगल में यहां आना पड़ेगा। समझे?" अगर आप अगली तारीख से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो हम दोनों दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य गेट पर मौजूद रहेंगे, और जब तक आप यह काम पूरा नहीं कर लेते, हम घर नहीं जाएंगे।