Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWe Will Set An Example For Every Airline Aviation Minister In Parliament On IndiGo Crisis
हम हल्के में नहीं ले रहे... इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री की चेतावनी; हर एयरलाइन के लिए होगी मिसाल

हम हल्के में नहीं ले रहे... इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री की चेतावनी; हर एयरलाइन के लिए होगी मिसाल

संक्षेप:

Indigo Crisis: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में और प्लेयर्स चाहती है और देश में पांच बड़ी एयरलाइंस होने की क्षमता है। हालांकि, विपक्ष मंत्री के जवाब से खुश नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर गया।

Dec 08, 2025 03:52 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन्स ने एक तरफ जहां उड़ानों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। क्रू की कमी से देश भर के एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी और उड़ानें कैंसल होने के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है ताकि दूसरी विमानन कंपनियों के लिए एक 'मिसाल कायम' की जा सके। सोमवार (8 दिसंबर) को

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उड्डयन मंत्री ने कहा कि सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल होने और हजारों लोगों के फंसे रहने की वजह इंडिगो का "अंदरूनी संकट" था, जो नए पैसेंजर सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने के बाद हुआ था। उन्होंने सदन में कहा, "हमें पायलट, क्रू और पैसेंजर्स की परवाह है। हमने सभी एयरलाइंस को यह साफ कर दिया था। इंडिगो को क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम सख्त एक्शन लेंगे। हम हर एयरलाइन के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अगर कोई गलती होगी, तो हम एक्शन लेंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट की एडवायजरी, कैंसिल-लेट फ्लाइट पर भी अपडेट

कई दिनों की निराशा और संकट के बाद बोले मंत्री

उड्डयन मंत्री की यह बात देश भर के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक मची अफरा-तफरी, संशय और यात्रियों की घोर निराशा के बाद आई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में और प्लेयर्स चाहती है और देश में पांच बड़ी एयरलाइंस होने की क्षमता है। हालांकि, विपक्ष मंत्री के जवाब से खुश नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर गया। दूसरी तरफ, लोकसभा में भी कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने इंडिगो एयरलाइन से जुड़े संकट का विषय उठाया और सरकार से इस पर जवाब की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज या मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत वक्तव्य देंगे।

लोकसभा में भी वक्तव्य की मांग

गोगोई ने यह विषय उठाते हुए कहा कि नागरिक उड्यन मंत्री बताएं कि हर हवाई अड्डे पर इतनी अव्यवस्था क्यों हैं? उनका कहना था, ‘‘कहा गया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन आज उड़ानों का किराया 20 हजार रुपये है, कॉफी के दाम ढाई सौ रुपये हैं।’’ इस पर बिरला ने कहा, ‘‘मंत्री जी (राममोहन नायडू) आज राज्यसभा में हैं। वह आज बयान देंगे या आप लोग चाहेंगे तो कल विस्तृत बयान देंगे।’’

ये भी पढ़ें:रायनएयर को देना पड़ा था 188 करोड़ मुआवजा, यूरोप का फ्लाइट कैंसिल कानून कड़ा है

आज भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द

बता दें कि पिछले कई दिनों से इंडिगो एयरलाइन की कई घरेलू उड़ानें निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि 1,802 उड़ानों का परिचालन हो पाया। इंडिगो ने 04 दिसंबर को शिड्यूल के अनुपालन में गंभीर समस्या की जानकारी दी थी और करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी थी। अगले दिन 05 दिसंबर को देश के विमानन इतिहास में हवाई अड्डों पर सबसे बुरा हाल देखा गया। इंडिगो ने महज 706 उड़ानों का परिचालन किया और 1,500 के करीब घरेलू उड़ानें रद्द रहीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और हवाई अड्डों पर बुरा हाल रहा। इंडिगो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 06 दिसंबर को उसने 1,565 उड़ानों का परिचालन किया था जबकि 850 के करीब रद्द रही थीं। रविवार 07 दिसंबर को उसने 1,650 के करीब उड़ानों का परिचालन किया और 750 के करीब रद्द रहीं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Indigo Airlines IndiGo Flight Parliament Winter Session
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।