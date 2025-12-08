हम हल्के में नहीं ले रहे... इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री की चेतावनी; हर एयरलाइन के लिए होगी मिसाल
Indigo Crisis: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में और प्लेयर्स चाहती है और देश में पांच बड़ी एयरलाइंस होने की क्षमता है। हालांकि, विपक्ष मंत्री के जवाब से खुश नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर गया।
Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन्स ने एक तरफ जहां उड़ानों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। क्रू की कमी से देश भर के एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी और उड़ानें कैंसल होने के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है ताकि दूसरी विमानन कंपनियों के लिए एक 'मिसाल कायम' की जा सके। सोमवार (8 दिसंबर) को
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उड्डयन मंत्री ने कहा कि सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल होने और हजारों लोगों के फंसे रहने की वजह इंडिगो का "अंदरूनी संकट" था, जो नए पैसेंजर सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने के बाद हुआ था। उन्होंने सदन में कहा, "हमें पायलट, क्रू और पैसेंजर्स की परवाह है। हमने सभी एयरलाइंस को यह साफ कर दिया था। इंडिगो को क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम सख्त एक्शन लेंगे। हम हर एयरलाइन के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अगर कोई गलती होगी, तो हम एक्शन लेंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है।
कई दिनों की निराशा और संकट के बाद बोले मंत्री
उड्डयन मंत्री की यह बात देश भर के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक मची अफरा-तफरी, संशय और यात्रियों की घोर निराशा के बाद आई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में और प्लेयर्स चाहती है और देश में पांच बड़ी एयरलाइंस होने की क्षमता है। हालांकि, विपक्ष मंत्री के जवाब से खुश नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर गया। दूसरी तरफ, लोकसभा में भी कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने इंडिगो एयरलाइन से जुड़े संकट का विषय उठाया और सरकार से इस पर जवाब की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज या मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत वक्तव्य देंगे।
लोकसभा में भी वक्तव्य की मांग
गोगोई ने यह विषय उठाते हुए कहा कि नागरिक उड्यन मंत्री बताएं कि हर हवाई अड्डे पर इतनी अव्यवस्था क्यों हैं? उनका कहना था, ‘‘कहा गया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन आज उड़ानों का किराया 20 हजार रुपये है, कॉफी के दाम ढाई सौ रुपये हैं।’’ इस पर बिरला ने कहा, ‘‘मंत्री जी (राममोहन नायडू) आज राज्यसभा में हैं। वह आज बयान देंगे या आप लोग चाहेंगे तो कल विस्तृत बयान देंगे।’’
आज भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द
बता दें कि पिछले कई दिनों से इंडिगो एयरलाइन की कई घरेलू उड़ानें निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि 1,802 उड़ानों का परिचालन हो पाया। इंडिगो ने 04 दिसंबर को शिड्यूल के अनुपालन में गंभीर समस्या की जानकारी दी थी और करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी थी। अगले दिन 05 दिसंबर को देश के विमानन इतिहास में हवाई अड्डों पर सबसे बुरा हाल देखा गया। इंडिगो ने महज 706 उड़ानों का परिचालन किया और 1,500 के करीब घरेलू उड़ानें रद्द रहीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और हवाई अड्डों पर बुरा हाल रहा। इंडिगो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 06 दिसंबर को उसने 1,565 उड़ानों का परिचालन किया था जबकि 850 के करीब रद्द रही थीं। रविवार 07 दिसंबर को उसने 1,650 के करीब उड़ानों का परिचालन किया और 750 के करीब रद्द रहीं।