हम हल्के में नहीं ले रहे... इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री की चेतावनी; हर एयरलाइन के लिए होगी मिसाल

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन्स ने एक तरफ जहां उड़ानों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। क्रू की कमी से देश भर के एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी और उड़ानें कैंसल होने के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है ताकि दूसरी विमानन कंपनियों के लिए एक 'मिसाल कायम' की जा सके। सोमवार (8 दिसंबर) को

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उड्डयन मंत्री ने कहा कि सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल होने और हजारों लोगों के फंसे रहने की वजह इंडिगो का "अंदरूनी संकट" था, जो नए पैसेंजर सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने के बाद हुआ था। उन्होंने सदन में कहा, "हमें पायलट, क्रू और पैसेंजर्स की परवाह है। हमने सभी एयरलाइंस को यह साफ कर दिया था। इंडिगो को क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम सख्त एक्शन लेंगे। हम हर एयरलाइन के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अगर कोई गलती होगी, तो हम एक्शन लेंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है।

कई दिनों की निराशा और संकट के बाद बोले मंत्री उड्डयन मंत्री की यह बात देश भर के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक मची अफरा-तफरी, संशय और यात्रियों की घोर निराशा के बाद आई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में और प्लेयर्स चाहती है और देश में पांच बड़ी एयरलाइंस होने की क्षमता है। हालांकि, विपक्ष मंत्री के जवाब से खुश नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर गया। दूसरी तरफ, लोकसभा में भी कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने इंडिगो एयरलाइन से जुड़े संकट का विषय उठाया और सरकार से इस पर जवाब की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज या मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत वक्तव्य देंगे।

लोकसभा में भी वक्तव्य की मांग गोगोई ने यह विषय उठाते हुए कहा कि नागरिक उड्यन मंत्री बताएं कि हर हवाई अड्डे पर इतनी अव्यवस्था क्यों हैं? उनका कहना था, ‘‘कहा गया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन आज उड़ानों का किराया 20 हजार रुपये है, कॉफी के दाम ढाई सौ रुपये हैं।’’ इस पर बिरला ने कहा, ‘‘मंत्री जी (राममोहन नायडू) आज राज्यसभा में हैं। वह आज बयान देंगे या आप लोग चाहेंगे तो कल विस्तृत बयान देंगे।’’