चोरों का साथ नहीं देंगे, ऐसे नोटिस निकलते रहते हैं; कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने पर बोलीं नवजोत सिद्धू

संक्षेप: सिद्धू की पत्नी ने गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा पर हमला बोलते हुए कहा कि रंधावा के गैंगस्टरों से संबंध हैं, जिसके बूते उन्होंने बेशकीमती जमीनें खरीदी हैं और रंधावा ने ही सिद्धू की पीठ में छुरा घोंपा।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर के बयान से मचे सियासी भूचाल के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद अब पंजाब कांग्रेस में खलबली मची हुई है। इस बीच निलंबन नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमृतसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह नोटिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जारी किया है, जिनकी खुद कोई मान्यता नहीं है और ऐसे कई नोटिस पहले भी जारी होते रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवजोत ने एक बयान में कहा, “राणा गुरजीत सिंह भी ऐसा नोटिस लेकर घूमते रहे हैं लेकिन हम चोरों का साथ नहीं देंगे। हमारी एक शर्त साफ है, हम चोरों का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो पार्टी को उन लोगों को हटाना होगा जो कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर रहे हैं।”

रंधावा के गैंगस्टरों से संबंध- नवजोत नवजोत कौर सिद्धू ने गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा पर जोरदार हमला बोलते हुए उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, “रंधावा के गैंगस्टरों से संबंध हैं, जिसके बूते उन्होंने बेशकीमती जमीनें खरीदी हैं। रंधावा जो कभी नवजोत सिंह सिद्धू के पैरों के हाथ लगाते थे, उन्होंने ही सिद्धू की पीठ में छुरा घोंपा।

हर जांच को तैयार डॉ. नवजोत कौर ने आगे कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान से 90 फीसदी लीडर उनके साथ अभी भी हैं, वहीं पंजाब कांग्रेस से भी 70 फीसदी लीडर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, “मैंने साफ कहा था कि किसी ने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे। मुझसे पूछा गया कि पूरा पंजाब आपको सीएम देखना चाहता है, फिर आप क्यों नहीं बनतीं? मैंने कहा कि सीएम बनने के लिए 500 करोड़ चाहिए होते हैं। मैं और मेरे पति किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। आप नवजोत सिंह सिद्धू को ईडी या इनकम टैक्स से जांच करवाना चाहते हैं तो करवा लें। पहले भी कर चुके हैं। हम बिल्कुल साफ हैं।”

रंधावा ने सिद्धू को भेजा लीगल नोटिस डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद अब उन्हें पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भेजा है। रंधावा ने यह नोटिस उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में भेजा है। नोटिस में रंधावा ने डॉ. सिद्धू को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।