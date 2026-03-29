पश्चिम एशिया के युद्ध से हम सब मिलकर निपटेंगे, 'मन की बात' में क्या बोले पीएम मोदी
अपने मासिक रोडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर निपटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण की अपील भी की।
मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते जो भी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनसे हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर निपटना है। उन्होंने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। इसके अलावा पीएम मोदी ने खेलों का जिक्र करते हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण की भी अपील की है।
खाड़ी देशों का जताया आभार
प्रधानमंत्री ने कहा, मैं खाड़ी देशों में रह रहे और वहां काम करे एक करोड़ भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए उन देशों का हार्दिक आभारी हूं। ऐसे कठिन समय में इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मन की बात के 132वें एपिसोड में कहा, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि सभी एकजुट रहें और हमें इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें इसपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह मामला 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा है। सरकार जो निरंतर जानकारी दे रही है लोगों को केवल उसपर ही विश्वास करना चाहिए।
ऊर्जा का केंद्र है पश्चिम एशिया
प्रधानमंत्री ने कहा, जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है वह हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं का सबसे बडा़ केंद्र है। दुनियाभर में डीजल और पेट्रोल को लेकर संकट की स्थिति बन रही है। भारत इन परिस्थितियों का भी डटकर सामना कर रहा है। लाखों परिवार उन देशों में काम करते हैं जो कि युद्ध की चपेट में हैं। ऐसे में मैं उन देशों का आभारी हूं जो कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की मदद कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल वाला रहा। पहले भी मार्च में कोविड को लेकर हाहाकार मचा था। हमें लगा था कि कोविड से निकलने के बाद दुनिया नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। हालांकि दुनिया में लगातार युद्ध की परिस्थितियां बनती चली गईं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें