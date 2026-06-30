हमारे पानी पर हाथ डाला तो काट देंगे, भारत का नाम लेकर प्यासा पाकिस्तान बौखलाया

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें पाकिस्तान से हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए थे।

भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार हैं। अब पड़ोसी मुल्क के मंत्री ने भारत को सिंधु जल संधि को लेकर 'हाथ काटने' की धमकी दे दी है। इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने संधि पर रोक लगा दी थी।

हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान मलिक ने भारत पर पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर नियंत्रण करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही गीदड़भभकी भी दी है कि इसके परिणाम भी होंगे। फिलहाल, भारत की तरफ से इसपर प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या बोला पाकिस्तान द न्यूज पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मलिक ने कहा, 'जो भी पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसे जवाब मिलेगा।' वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'हम तो ऐलान कर चुके हैं कि हमारे पानी पर जो हाथ डालेगा, हम उसके हाथ काट देंगे।' उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारत संधि का पालन नहीं कर रहा है।

मलिक ने कहा, 'सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और पाकिस्तान ने हमेशा इसका सम्मान किया है। हम किसी को भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने देंगे।' उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के हाथों में उसका नल है, जो कहते हैं कि वह पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे।'

संधि का किया बचाव तरार ने कहा, 'सिंधु जल संधि अभी भी लागू है, क्योंकि भारत के मत को किसी भी मंच पर स्वीकार नहीं किया गया है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है।

भारत दे चुका है तगड़ा रिप्लाई हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में सिंधु जल संधि से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति से संबंधित सवाल पर कहा था कि यदि पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति पर खतरा आता है तो वह इस मामले में भारत के साथ लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगा। ख्वाजा ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर भारत की आलोचना की थी।