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हमारे पानी पर हाथ डाला तो काट देंगे, भारत का नाम लेकर प्यासा पाकिस्तान बौखलाया

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें पाकिस्तान से हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए थे।

हमारे पानी पर हाथ डाला तो काट देंगे, भारत का नाम लेकर प्यासा पाकिस्तान बौखलाया

भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार हैं। अब पड़ोसी मुल्क के मंत्री ने भारत को सिंधु जल संधि को लेकर 'हाथ काटने' की धमकी दे दी है। इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने संधि पर रोक लगा दी थी।

हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान मलिक ने भारत पर पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर नियंत्रण करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही गीदड़भभकी भी दी है कि इसके परिणाम भी होंगे। फिलहाल, भारत की तरफ से इसपर प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या बोला पाकिस्तान

द न्यूज पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मलिक ने कहा, 'जो भी पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसे जवाब मिलेगा।' वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'हम तो ऐलान कर चुके हैं कि हमारे पानी पर जो हाथ डालेगा, हम उसके हाथ काट देंगे।' उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारत संधि का पालन नहीं कर रहा है।

मलिक ने कहा, 'सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और पाकिस्तान ने हमेशा इसका सम्मान किया है। हम किसी को भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने देंगे।' उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के हाथों में उसका नल है, जो कहते हैं कि वह पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे।'

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संधि का किया बचाव

तरार ने कहा, 'सिंधु जल संधि अभी भी लागू है, क्योंकि भारत के मत को किसी भी मंच पर स्वीकार नहीं किया गया है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है।

भारत दे चुका है तगड़ा रिप्लाई

हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में सिंधु जल संधि से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति से संबंधित सवाल पर कहा था कि यदि पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति पर खतरा आता है तो वह इस मामले में भारत के साथ लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगा। ख्वाजा ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर भारत की आलोचना की थी।

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23 जून को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने इस मामले पर कुछ खबरें देखी हैं। ऐसी बातें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं।' उन्होंने कहा, 'हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से और लानत मलामत के साथ पूरी तरह खारिज करते हैं।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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