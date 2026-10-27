हम कोई वेले नहीं जो आपका इंतजार करते रहें, कॉलेजियम मामले में चंद्रचूड़ पर भड़क गए SC के पूर्व जज

अपनी नई किताब में जस्टिस कौल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व CJI फैसले लेने में सरकार के आगे नरम पड़ जाते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ कॉलेजियम की चर्चा से पहले सरकार की सहमति लेते थे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल जल्द ही अपनी आत्मकथा लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस किताब ने लॉन्च से पहले से हलचल मचा दी है। अपनी इस किताब में जस्टिस संजय कौल ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी याई चंद्रचूड़ को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ पर ना केवल सरकार के आगे नरम पड़ने, बल्कि कॉलेजियम की बैठकों से पहले सरकार से राय लेने जैसे आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पूर्व पूर्व CJI और कॉलेजियम सिस्टम के कामकाज से जुड़े कई किस्से भी साझा किए हैं।।

अपनी किताब ‘विदाउट फियर ऑर फेवर’ में जस्टिस कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा वे कॉलेजियम की बैठकों से पहले ही जजों के नामों पर केंद्र सरकार की सहमति लेने लगे थे। जस्टिस कौल ने यह तक कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली शुरुआती सालों में ठीक से काम कर रही थी, लेकिन समय के साथ जजों ने राजनीति के मामले में नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है।

जस्टिस किताब लिखा, "मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह अच्छी बात नहीं है कि न्यायपालिका की नियुक्तियों से नेताओं को बाहर रखा गया है? मैं हमेशा यही जवाब देता हूं कि जजों की राजनीति, राजनीतिज्ञों की राजनीति को भी मात दे देती है।"

सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा नरमी जस्टिस कौल अपनी किताब में पूर्व CJI चंद्रचूड़ को 'धना' कह कर संबोधित करते हैं। उनके साथ अपने चार दशक पुराने रिश्तों में आई खटास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, “मेरा मानना था कि वे नियुक्तियों के मामले में सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम थे। कॉलेजियम में औपचारिक चर्चा से पहले ही सरकार से हरी झंडी लेना बेहद गलत संदेश देता है।”

'हम कोई वेले नहीं बैठे थे...' जस्टिस कौल ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह तत्कालीन सीजेआई और अन्य SC जज कॉलेजियम की मीटिंग में उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैठक को टालने के लिए चंद्रचूड़ एक मामले की सुनवाई रात 9 बजे तक खींचते रहे। कौल ने लिखा, "इसीलिए जब वे शपथ लेने के बाद मेरे चेंबर में आए तो मैंने उनसे साफ कहा कि जजों और सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार करना बेहद खराब तरीका है। मैंने उनसे कहा कि हम कोई वेले नहीं बैठे थे जो आपके लिए घंटों इंतजार करते रहें।"

अल्पसंख्यक उम्मीदवार का रोका नाम जस्टिस कौल ने एक अन्य आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेजियम में एक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को लेकर अजीबोगरीब आपत्तियां जताई गईं। उन्होंने बताया कि सरकार ने आपत्ति जताई कि क्या अदालत में उस अल्पसंख्यक धर्म के और प्रतिनिधित्व की जरूरत है? इसके बाद पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने सरकार की ओर से एक और अजीब सवाल रखा कि ‘उम्मीदवार के परिवार की धर्म परिवर्तन से पहले कौन सा धर्म और जाति थी?’