सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला, सीजेआई पर जूता फेंकने की वकीलों के संगठन ने की निंदा

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के संगठन ने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की घटना पर आक्रोश जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन(SCOARA) ने कहा कि हम वकील के इस कृत्य पर सर्वसम्मति से गहरा दुख और अस्वीकृति जाहिर करते हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 03:11 PM
सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के संगठन ने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की घटना पर आक्रोश जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन(SCOARA) ने कहा कि हम वकील के इस कृत्य पर सर्वसम्मति से गहरा दुख और अस्वीकृति जाहिर करते हैं। इस अधिवक्ता ने अपने अवांछित और असंयमित इशारे से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों के कार्यालय और अधिकार का अनादर करने की कोशिश की। बयान में आगे कहा गया है कि यह आचरण बार के सदस्य के लिए अशोभनीय है। इतना ही नहीं, यह बार और बेंच के बीच आपसी सम्मान की मूल भावना पर भी हमला है। इस तरह से यह जज और वकील के संबंधों पर भी प्रहार करने वाला है।

एसोसिएशन ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सकता है और न्यायालय की अवमानना के लिए उचित ऐक्शन ले सकता है। बयान में कहा गया है कि वकील ने जो किया है वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कलंकित करने और जनता की नज़रों में उसकी गरिमा को कम करने के लिए एक सोची-समझी चाल है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में सोमवार को कार्यवाही के दौरान एक वकील ने सीजेआई बी आर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। वकीलों ने यह जानकारी दी। यह घटना उस समय घटी जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा उल्लेख किए गए मामलों की सुनवाई कर रही थी।

ऐसे हुई घटना
जानकारी के मुताबिक वकील मंच के पास पहुंचा, अपना जूता निकाला और उसे न्यायाधीश की ओर फेंकने की कोशिश की। अदालत कक्ष में मौजूद सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमले को रोका। वकील को तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। जब वकील को ले जाया जा रहा था, तो उसे चिल्लाते हुए सुना गया, ‘सनातन का अपमान नहीं सहेंगे’।

सीजेआई का रिएक्शन क्या
घटना के बाद सीजीआई ने अपना संयम बनाए रखा और अदालत कक्ष में उपस्थित वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘इन सब बातों से विचलित मत होइए। हम विचलित नहीं हैं। इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।’ उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा इकाई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी यह पता नहीं चला है कि वकील ने इस हरकत को क्यों अंजाम दिया।

