महाराष्ट्र कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि जिस नेतृत्व को विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर राज्यसभा भेजा, वही शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी अब परिसीमन कानून पर भाजपा सरकार को समर्थन देने जा रही है।

परिसीमन बिल (Delimitation Bill) के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को समर्थन देने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म हो चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी के मौजूदा रुख पर तीखी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में मार्च 2026 में हुए राज्यसभा चुनाव की याद दिलाई है। कांग्रेस ने बताया है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए 85 वर्ष की उम्र में भी शरद पवार को पुनः राज्यसभा भेजने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी।

महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मार्च 2026 में महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उस समय विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से एक उम्मीदवार को जीत के लिए 36 विधायकों के मतों की आवश्यकता थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के पास केवल 10 विधायक थे, जो अकेले दम पर किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त नहीं थे। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) के अन्य घटक दलों जैसे कि कांग्रेस के पास 16 और शिवसेना (UBT) के पास 20 विधायक थे।

कांग्रेस का दावा है कि इस परिस्थिति में सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन का अनुरोध किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन देने की बात कही। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस ने राज्यसभा सीट पर अपना स्वयं का दावा छोड़ते हुए शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) ने भी अपना समर्थन दिया।

पोस्ट के अंत में महाराष्ट्र कांग्रेस ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस नेतृत्व को विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर राज्यसभा भेजा, वही शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी अब परिसीमन कानून पर भाजपा सरकार को समर्थन देने जा रही है।