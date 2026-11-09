गोली चलाने वालों को रसगुल्ले नहीं खिलाएंगे... बंगाल एनकाउंटर पर शुभेंदु अधिकारी का दो टूक जवाब

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पुलिस को रेप-मर्डर, ड्रग्स की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में पूरी छूट दी गई है। यह बयान उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के आरोपी के एनकाउंटर में मारे जाने के कुछ घंटों बाद दिया गया।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को उत्तर दिनाजपुर जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रेप-मर्डर, ड्रग्स की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे गंभीर मामलों में पुलिस को पूरी आजादी दी गई है। यह बयान उस समय आया जब उत्तर दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के आरोपी 47 साल के व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर के करीब छह घंटे बाद पूर्वी मिदनापुर जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि क्या पुलिस अपने हमलावरों का रसगुल्ले से स्वागत करेगी? उनकी बंदूकें किस काम की हैं?

इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने साफ निर्देश दे दिए हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ, ड्रग्स और नशीले पदार्थों के व्यापार-तस्करी तथा रेप और हत्या के मामलों में अधिकारी जो भी सही समझें, वो कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों को देखने वाले अधिकारी अपना फैसला खुद ले सकते हैं। उन्हें सीनियर्स से इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा।

क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक, मारे गए व्यक्ति का नाम दिलीप रॉय था। वह 47 साल का था और राजमिस्त्री का काम करता था। वह एक किशोरी के रेप और मर्डर का मुख्य संदिग्ध था। लड़की का शव 5 नवंबर को कुलिक जंगल में मिला था। लड़की 3 नवंबर को अपनी साइकिल लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद गायब हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। पुलिस इस मामले में POCSO एक्ट के तहत केस की जांच कर रही थी। पीड़िता आरोपी की पड़ोसी थी और उसे 'अंकल' कहती थी।

पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 3.30 बजे दिलीप रॉय कथित तौर पर बंगाल से भागकर जंगल के रास्ते बिहार में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस का कहना है कि उसने 9mm पिस्टल से गोली चलाई। पुलिसवालों ने जवाबी गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। उसे रायगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद करने का दावा किया है। उसने जो गोलियां चलाईं, वे एक पुलिस गाड़ी में लगी थी।

क्या कह रहे स्थानीय वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बार-बार अपराध करता था और हमेशा गिरफ्तारी से बच जाता था। करीब 16 साल पहले गांव की एक और नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा था। तब एक कंगारू कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, जब उसने अपनी जमीन बेचकर परिवार को मुआवजा दिया। एक और घटना का जिक्र करते हुए लोगों ने बताया कि करीब 18 महीने पहले हेमताबाद में एक नाबालिग लड़के पर हमला किया था, जहां वह राजमिस्त्री का काम करने गया था। यह घटना पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई थी।

पीड़ित परिवार ने क्या कहा? इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी को टॉर्चर करने वाले आदमी के साथ जो हुआ, उससे मैं खुश हूं। परिवार ने पुलिस को बताया कि रॉय ने शक से बचने के लिए उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और बिहार में लड़की को ढूंढने का वादा करके उनसे 300 रुपये ले लिए। दिलीप रॉय की मां ने भी उत्तर दिनाजपुर में मीडिया से कहा कि पुलिस ने सही काम किया।

शुभेंदु राज में चौथी घटना बता दें कि बंगाल सरकार बदलने के बाद पुलिस एनकाउंटर में किसी संदिग्ध रेपिस्ट-मर्डरर की यह चौथी मौत है। पहली घटना 7 जुलाई को साउथ 24 परगना के बरुईपुर में हुई थी। दूसरी 27 अक्टूबर को नॉर्थ 24 परगना के गायघाटा में हुई और उसी दिन कुछ घंटों बाद तीसरी घटना मुर्शिदाबाद के धुलियान में हुई।