'पाकिस्तान से रिश्ते रखने ही होंगे', मार्को रुबियो ने बताया क्यों अमेरिका नहीं तोड़ सकता नाता

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तर्क दिया कि इस्लामाबाद के साथ राजनयिक रास्ते खुले रखने से वाशिंगटन को भारत की चिंताओं को सीधे उनके सामने उठाने का अवसर मिलता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 21 अक्टूबर, 2026 को मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में मीडिया से बातचीत की।

भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर एक बड़ा और बेबाक बयान दिया है। रुबियो ने साफ किया कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका उसके साथ अपने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने भारत को आश्वस्त करते हुए दोहराया कि अमेरिका आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाले किसी भी देश का कड़ा विरोधी है और पाकिस्तान से बातचीत का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाएगा।

'पाकिस्तान से मतभेदों के बावजूद संबंध जरूरी' नेटवर्क18 के एक इंटरव्यू में जब रुबियो से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव आया है, विशेषकर तब जब 2025 में एक अमेरिकी सीनेटर के रूप में उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने पर पाकिस्तान की सुरक्षा मदद रोकने का विधेयक पेश करने की बात कही थी।

तो रुबियो ने विदेश मंत्री की अपनी नई भूमिका का हवाला देता हुए कहा, "अब मैं केवल एक सीनेटर नहीं हूं। विदेश मंत्री के रूप में मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी विदेश नीति को संभालना है। इसके लिए हमें उन देशों के साथ भी संबंध बनाए रखने पड़ते हैं, जिनके साथ हमारे गंभीर मतभेद हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी उससे संवाद बनाए रखना हमारी आवश्यकता है।"

रुबियो ने अमेरिका के इस रुख की तुलना भारत के ईरान के साथ राजनयिक संबंधों से करते हुए कहा कि हर देश को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उन देशों से भी बात करनी पड़ती है जिनसे कुछ मुद्दों पर असहमति हो।

भारत की चिंताओं को दूर करने पर क्या बोले मार्को रुबियो? अमेरिकी विदेश मंत्री ने तर्क दिया कि इस्लामाबाद के साथ राजनयिक रास्ते खुले रखने से वाशिंगटन को भारत की चिंताओं को सीधे उनके सामने उठाने का अवसर मिलता है।

रुबियो ने कहा, "हम दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम हर उस देश का विरोध करते हैं जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है। इसमें अमेरिका के रुख में कोई नरमी नहीं आई है।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध रहेंगे और हम उनसे सीधे बात कर पाएंगे, तो शायद हम उस स्थिति में होंगे जहां भारत को जिन बातों (आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ) की चिंता है, उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान को हतोत्साहित किया जा सके।"

भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन साधने की अमेरिकी कोशिश मार्को रुबियो का यह बयान अमेरिका की तरफ से भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और साथ ही पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षा व आतंकवाद-रोधी नियंत्रण बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की नीति को दर्शाता है।