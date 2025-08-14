'हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की है', ट्रंप टैरिफ के बीच जयशंकर का साफ संदेश

पहले से घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत टैरिफ और लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। यह अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता भरे दौर का सामना कर रही है, जहां कोविड महामारी, कई संघर्षों और व्यापार में बडे़ बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वैश्विक अशांति से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता की मानसिकता होनी आवश्यक है।

जयशंकर ने यहां एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा, ‘‘वैश्वीकरण और शहरीकरण के युग में परंपराएं अक्सर समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन हमने इन्हें संजोकर भारतीय पर्यटन को और भी अधिक आकर्षक बना दिया है।’’ कार्यक्रम के विषय ‘अजेय भारत की भावना’ की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा, “हम एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं, ऐसा राष्ट्र और समाज जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को संजोकर रखा है।”

विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘हमारी असली ताकत हमारे लोग रहे हैं। हमारे लोग और उनका आत्मविश्वास। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की है और प्रगति एवं समृद्धि की यात्रा में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है।’’ ‘फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी’ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था।

उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से एक उथल-पुथल भरे और अनिश्चित दौर में रह रहे हैं, जिसमें कोविड महामारी, अनेक संघर्षों (जिनमें से कई अब भी जारी हैं) और व्यापार में बडे़ बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है।’’ मंत्री ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग वाले देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जाहिर है कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे। बता दें कि पहले से घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत टैरिफ और लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। यह अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा।