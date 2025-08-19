क्या पाकिस्तान से मैच होना चाहिए? एशिया कप के लिए टीम के ऐलान पर कांग्रेस सांसद का सवाल

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद ने मणिक्कम टैगोर ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद ने मणिक्कम टैगोर ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद पाकिस्तान से हमारा युद्ध-ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए? यह एक गंभीर सवाल है। टैगोर ने आगे कहा कि बीसीसीआई हर चीज को किनारे हटाकर केवल पैसे पर ध्यान दे रही है। यह गलत बात है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए।

आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था

गौरतलब है कि शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे पहले ही पाकिस्तान के साथ खेलने पर सवाल उठा चुके हैं। 15 अगस्त को ट्वीट करके आदित्य ठाकरे ने इस पर आपत्ति जताई थी। तब आदित्य ठाकरे ने लिखा था कि अगर बीसीसीआई खुद को प्रधानमंत्री से ऊपर मानती है तो यह शर्मनाक है। उन्होंने आगे लिखा था कि हमारी सरकार और देश ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान है। लेकिन अब बीसीसीआई पैसों के लालच में आ गई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई हमारे जवानों की शहादत को भूल रही है। यहां तक कि वह प्रधानमंत्री की उस बात पर भी गौर नहीं कर रही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।