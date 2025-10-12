हमने तो नहीं रोका, प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर तालिबान ने भी झाड़ा पल्ला

अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं पर कथित प्रतिबंध को लेकर तालिबान ने भी सफाई दी है। उसका कहना है कि विदेश मंत्री ने महिलाओं पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

भारत के दौरे पर आए अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच तालिबान ने भी सफाई दी है। तालिबान के राजनीतिक चीफ सुहैल शाही न ने शनिवार को कहा कि उनकी तरफ से महिलाओं को बाहर रहने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, इसके पीछे तालिबान का कोई हाथ नहीं था। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय इसपर पहले ही कह चुका है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत का कोई लेना-देना नहीं था। ऐसे में महिलाओं को बाहर रखने में उसके हाथ का कोई सवाल ही नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाही ने कहा, हमारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह बिल्कुल भी सच नहीं है। अफगानिस्तान में भी महिला पत्रकार हैं और वे मीडिया संस्थानों में काम कर रही हैं। काबुल में मुत्ताकी खुद ही महिला पत्रकारों से लगातार मिलते रहते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं। यहां कोई भी प्रतिबंध नहीं है।

बता दें कि दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉ्फ्रेंस में महिलाओं के शामिल ना होने पर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए। महिलाओं के एंट्री बैन को लेकर सोशल मीडिया पर भी आक्रेश फैल गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत शामिल नहीं था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि अफगानी दूतावास में आयोजित एक अलग प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी शामिल थे।

महिलाओं की एंट्री बैन को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीधा पीएम मोदी पर हमला किया था। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा था कि इसपर प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर महिला अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक रहती है तो यह सामने आना चाहिए। आपने देश में महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया।