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कतई स्वीकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत की दो-टूक

Mar 16, 2026 09:00 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका से आई रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहाकि भारत के पक्षपाती चित्रण को अस्वीकार करते हैं।

कतई स्वीकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत की दो-टूक

भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका से आई रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहाकि भारत के पक्षपाती चित्रण को अस्वीकार करते हैं। जायसवाल ने यह बात अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग की 2026 वार्षिक रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में कही। उन्होंने कहाकि हमने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम (USCIRF) की नवीनतम रिपोर्ट पर गौर किया है।

तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट नहीं
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहाकि पिछले कई साल से, यूएससीआईआरएफ भारत की एक विकृत और सेलेक्टिव इमेज पेश करने में लगातार लगा हुआ है। यह रिपोर्ट विवादास्पद स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव पर बनी है। इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ऐसी बार-बार की गलत प्रस्तुति केवल आयोग की विश्वसनीयता को ही कमजोर करती है। उन्होंने आगे कहाकि भारत की चयनात्मक आलोचना जारी रखने के बजाय, यूएससीआईआरएफ के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हुए तोड़फोड़ और हमलों, भारत को टारगेट बनाए जाने और अमेरिका में भारतीय प्रवासी के सदस्यों के बढ़ते असहिष्णुता और डराने-धमकाने की घटनाओं पर गंभीर रूप से विचार करे।

रिपोर्ट में क्या
गौरतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर बैन की मांग की है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत के आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कमीशन ने रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

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यूएस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की भारत के लिए की गई सिफारिशों में आरएसएस और रॉ के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका नागरिकों के उत्पीड़न के आधार पर भारत को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका के भविष्य के सैन्य और व्यापारिक संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हों।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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