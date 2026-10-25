हम मूकदर्शक नहीं बन सकते, पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। ऐसे में मूकदर्शक नहीं बना जा सकता है बल्कि बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालना ही एक मात्र रास्ता है।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध कहीं भी हो, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है ऐसे में मूक दर्शक बनकर चुपचाप बैठे नहीं रहा जा सकता है। चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा, किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति ही रास्ता हो सकता है। चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर अमेरिका और ईरान का।
उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जब यह कहता है कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र समाधान हैं, तो वह वैश्विक भावना को व्यक्त करता है।
जयशंकर ने कहा, ''आतंकवाद शांति के लिए एक और घातक खतरा है। आतंकवाद का इस्तेमाल किसी देश की नीतियों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसे कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके पक्ष में कोई तर्क दिया जा सकता है। इसके बावजूद आतंकवाद जारी है, क्योंकि सभी देश इसे बिल्कुल न बर्दाश्त करने का रुख वास्तव में नहीं अपनाते। इतिहास में इतने सबक मिलने के बावजूद कुछ देश अब भी राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।''
उन्होंने कहा कि इसलिए दुनिया को इस साझा खतरे के प्रति अधिक सजग होना चाहिए और आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होना चाहिए। जयशंकर ने कहा, ऐसे में आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को और भी दृढ़ता के साथ खड़े होना होगा। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का खतरा इसलिए बना हुआ है, क्योंकि ''सभी देश इसे बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति वास्तव में नहीं अपनाते हैं।''
मूक दर्शक नहीं बना जा सकता
जयशंकर ने कहा कि दुनिया में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हों तब मूकदर्शक नहीं बना जा सकता। भारत भी शांति बहाल करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर अपने प्रयास करता है। बता दें कि इस समय रूस-यूक्रेन. अमेरिका-ईरान के अलावा सऊदी अरब और हूतियों के बीच भी तनाव चरम पर है। हूतियों ने सऊदी अरब की ऑइल रिफाइनरी और एयरपोर्ट को कई बार निशाना बनाया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें