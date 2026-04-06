हम एकजुट, इंडिया गठबंधन सत्ता के लिए लड़ रहा; पुडेचेरी में अमित शाह का तंज
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुडुचेरी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहाकि हम एकजुट होकर चुनाव का सामना कर रहे हैं जबकि ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दल पहले से ही सत्ता के लिए लड़ रहे हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुडुचेरी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहाकि हम एकजुट होकर चुनाव का सामना कर रहे हैं जबकि ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दल पहले से ही सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहाकि भाकपा, माकपा पहले ही ‘इंडिया’ गठबंधन से निकल चुकी हैं। द्रमुक एवं कांग्रेस पुडुचेरी में पांच विधानसभा सीटों पर एक-दूसरे से लड़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला।
राहुल गांधी का उड़ाया मजाक
अमित शाह ने पुडुचेरी में ईंधन के दामों में वृद्धि का दावा करने को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहाकि पेट्रोल एवं डीजल के दाम पाकिस्तान में बढ़े हैं न कि भारत में। अमित शाह ने पुडुचेरी में एक चुनावी रैली में कहाकि वैश्विक रुझानों के विपरीत, भारतीयों को पेट्रोल-डीजल मिल रहा है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहाकि पुडुचेरी में बेरोजगारी दर कांग्रेस-द्रमुक शासनकाल की 47 प्रतिशत से गिरकर राजग शासन में 4.3 प्रतिशत रह गई है।
राहुल गांधी ने क्या कहा था
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहाकि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन (जिसमें द्रमुक भी शामिल है) के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुडुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।
नकली दवा के उत्पादन का आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहाकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुडुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।